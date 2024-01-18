Певец SHAMAN: последние новости 18 января, кто критикует, концерты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец SHAMAN находится в гастрольном туре по российским городам. Поклонники артиста обратили внимание на рост стоимости билетов на его выступления. Что об этом известно, какие последние новости выходили об артисте?

Что с билетами на концерты SHAMAN

SHAMAN 8 февраля выступит в Кургане. На настоящий момент жители города раскупили практически все билеты на выступление артиста. На официальном сайте местной филармонии значится, что доступными остались только 13 мест в зале по высокой цене.

«Цена билетов: от 2500 до 8000 рублей. Осталось 13 билетов, самый дешевый из них стоит 6500 рублей», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, в 2024 году стоимость билетов на концерты SHAMAN возросла. В 2023-м зрители могли приобрести место в зале от 1800 до 5000 рублей, в начале нового года цены поднялись и билеты стали стоить от 2500 до 8000 рублей.

Где SHAMAN даст концерты в ближайшее время

Ближайшие выступления SHAMAN запланированы в Астрахани (18 января), Новосибирске (29, 30 января), Перми (1 февраля), Нижнем Тагиле (2 февраля), Екатеринбурге (4 февраля), Тюмени (5 и 6 февраля), Кургане (8 февраля), Челябинске (9 февраля), Красноярске (24 февраля), Новосибирске (25 февраля), Омске (26 февраля), Москве (9, 10 марта), Санкт-Петербурге (20, 21 марта), Ессентуках (27 марта), Ставрополе (28 марта), Краснодаре (30 марта), Ростове-на-Дону (2, 3 апреля) и Таганроге (6 апреля).

Где еще можно услышать голос SHAMAN

Певец SHAMAN стал голосом Международной выставки-форума «Россия», проходящей на ВДНХ. Через радиоточки Ярослав Дронов рассказывает посетителям о самых интересных событиях, происходящих в стране.

«С большим удовольствием буду вашим гидом и приглашаю в увлекательное путешествие по всем регионам нашей необъятной Родины. До встречи на главном культурном событии страны. Нам есть чем гордиться!» — написал артист в своем Telegram-канале.

Кто критикует творчество SHAMAN

Продюсер Алексей Белов заявил, что певец SHAMAN — исключительно продюсерский проект, которому неоправданно уделяют слишком много внимания.

«Мой старый приятель в давние времена говорил: „Это глисты, пройдет“. Истории с SHAMAN уделяют слишком много внимания. Глупости чисто человеческие. Я его хорошо знаю — мы в свое время с Ольгой Кормухиной помогли его группе попасть на радио, она занималась с ним вокалом», — сообщил Белов порталу НСН.

По мнению продюсера, исполнитель относится к той категории людей, которые делают все, что им скажут.

«Это обычно водимые люди. Им скажешь „прыг“ — он прыгнет. Сказали „лежать“ — ложится, „крутись“ — крутится», — добавил он.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина заявила, что на дух не переносит песни SHAMAN. Певице не нравится его «надрывная» манера исполнения, а Андрей Губин называл творчество исполнителя «нафталином».

«Это в наше время, в 90-е, смотрелось старомодно, а сейчас 2023 год! SHAMAN — это такой нафталин для меня, что ужасно. Там такая музыка, что уже не важно, какие у него тексты. Там в музыке нет ничего нового», — отметил Губин.

Кто «бросил перчатку» певцу SHAMAN

Рэпер Николай Васильев (Vacio) через адвоката Романа Попова предложил Дронову на деле доказать преданность Родине, о которой он поет в своих композициях. Адвокат заявил, что Vacio «бросает перчатку певцу SHAMAN».

«Ему 31 год. Он не призывался на военную службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если Vacio будет служить — почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину?» — сообщил Попов.

Представитель певца SHAMAN Антон Коробков-Землянский в ответ заявил, что хорошо, что Vacio «бросил перчатку, а не носок», напомнив, что исполнитель пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в одном носке на гениталиях. При этом о причинах, почему Дронов не служил в армии, его директор не ответил.

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