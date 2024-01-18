«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 18 января, отмены и суды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Уроженка Челябинской области, которую оскорбила «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, подала иск на 1 млрд рублей во Всеволожский городской суд Ленобласти. Кто заявлен ответчиком, какие последние новости известны об участниках мероприятия?

Что известно о новом иске на 1 млрд рублей

Подавшая иск женщина выступает от «религиозного братства «Морозов-Златоуст», а ее интересы в суде представляет Александр Морозов.

«Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области», — рассказал он.

В иске говорится, что женщина недовольна поведением участников «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой и возможной пропагандой ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Ответчики намеренно распространяют в социальных сетях деструктивную информацию, которая подрывает основы государственной политики по укреплению духовно-нравственных ценностей, провоцируют риски десоциализации, развития агрессивного, девиантного или противоправного поведения», — говорится в иске.

По словам Морозова, действия участников вечеринки причиняют истцу и ее ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности». Ответчиками заявлены Ивлеева, рэпер Vacío (Николай Васильев), Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

Имеет ли компания МТС отношение к «голой» вечеринке

16 января МТС стала соответчиком по коллективному иску на 1 млрд рублей, поданному из-за организованного Ивлеевой мероприятия в клубе «Мутабор». В пресс-службе компании рассказали, что не имеют никакого отношения к «голой» вечеринке.

«Компания МТС пока не получила иск. После ознакомления с предметом спора при необходимости представит свою позицию в суде. МТС не имеет отношения к данному мероприятию, не является его спонсором или организатором», — рассказали представители компании, сообщает Daily Storm.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инициатор иска Александр Иншаков пояснил, что, по его информации, на мероприятии присутствовали представители руководства МТС, поэтому соответчиком по иску стала данная компания.

«В такой серьезной организации должны понимать, что они делают, чем они занимаются, особенно в период специальной военной операции. Пусть они там сами разбираются. Насколько мне известно, у них там (на вечеринке. — NEWS.ru) были их топ-менеджеры великие. Отдыхали. Получали удовольствие, судя по всему», — заявил он.

По мнению Иншакова, МТС якобы могла спонсировать данную вечеринку.

Почему Элджей покинул лейбл Анны Асти

Рэпер и бывший муж Анастасии Ивлеевой Элджей тайно покинул лейбл Анны Асти, чтобы не лишиться выступлений на территории России после «голой» вечеринки, где была певица, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у Асти был отменен концерт в московском ночном клубе Gipsy после ее участия в мероприятии Ивлеевой.

«Теперь менеджер Элджея при планировании корпоративов уточняет, что никакого отношения к лейблу Асти артист не имеет и якобы просто выступал на открытии лейбла», — говорится в сообщении Telegram-канала.

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