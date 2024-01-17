Ивлеевой грозит рекордное взыскание из-за «голой» вечеринки в «Мутаборе» РИА Новости: сумма судебных требований к Ивлеевой достигла двух млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Сумма судебных требований, предъявленных Анастасии Ивлеевой после проведения «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», может стать рекордной в российской практике, сообщает РИА Новости. По данным агентства, к настоящему моменту было подано два иска по одному миллиарду рублей каждый. Заявители требуют от артистки компенсировать моральный ущерб, нанесенный мероприятием.

Крупнейшим исковым требованием в истории российской судебной практики стал иск, предъявленный певице Мадонне в 2012 году. Сумма требования составила 333 млн рублей. Заявителями были члены российского общественного движения, усмотревшие в действиях певицы на концерте в Санкт-Петербурге пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Отмечается, что суд принял иск к рассмотрению, однако в конечном счете отклонил.

Президент России Владимир Путин ранее впервые высказался о «голой» вечеринке в клубе «Мутабор». Глава государства призвал россиян равняться не на звезд, а на российских воинов, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. По его словам, именно участники СВО обладают правильными жизненными ориентирами.