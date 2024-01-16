Путин впервые высказался о «голой вечеринке»: кого он похвалил и критиковал

Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин впервые высказался о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какой совет он дал оскандалившимся звездам и россиянам?

Что Путин сказал о «голой» вечеринке

Спустя почти месяц со скандального мероприятия Ивлеевой Путин все же прокомментировал «голую» тусовку, проходившую в клубе «Мутабор» 20 и 21 декабря. Глава государства призвал равняться не на тех, кто принимал участие в вечеринке, вызвавшей не мало споров, а на российских доблестных воинов, участвующих в спецоперации. По его словам, правильными жизненными ориентирами обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.

«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраивают по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — сказал Путин на встрече с главами муниципалитетов, обсуждая вопросы, связанные с участниками СВО.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Был ли Путин в курсе «голой» тусовки

Источники Telegram-канала Baza сообщали, что фото и видео с вечеринки Ивлеевой дошли до президента России. Сообщалось, что за сутки до мероприятия глава государства провел церемонию вручения «Золотых звезд» Героя России участникам СВО. Церемония проходила в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

«Кто именно из военнослужащих возмутился, „Базе“ неизвестно, но видео и фото в итоге дошли до Владимира Путина, и, видимо, президенту это очень не понравилось. <...> До участников вечеринки довели, что у них теперь будут большие проблемы», — писала Baza.

Что говорили в Кремле о «голой» вечеринке

Через несколько дней после скандального мероприятия в «Мутаборе» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков встретился с поп-королем Филиппом Киркоровым. Представитель Кремля задал Народной артисту Российской Федерации вопрос: «Что вы там устроили?»

Исполнитель в ответ сообщил, что пробыл на тусовке всего несколько минут. Киркоров также подчеркнул, что после кратковременного визита сразу же покинул заведение, поскольку осознал провокационную суть мероприятия Ивлеевой.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — сказал Киркоров Пескову.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

27 декабря пресс-секретарь президента отказался обсуждать с журналистами последствия вечеринки в московском клубе Mutabor. Он предложил журналистам «остаться единственными в стране, кто эту тему не обсуждает».

«Прошу меня помиловать», — заявил пресс-секретарь президента России в ответ на вопросы об Анастасии Ивлеевой.

Что случилось с организатором «голой» вечеринки

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало мероприятие в «Мутаборе», объявило о самоликвидации, сообщал 15 января Telegram-канал SHOT. Ранее в суде сторона Ивлеевой возложила на него всю вину за скандал, связанный со скандальным мероприятием.

Известно, что эта компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ.

Сама Ивлеева, по данным Telegram-канала SHOT, 14 января вернулась в Москву из Санкт-Петербурга. Источник утверждает, что телеведущая включается в рабочий процесс и уезжать из России не намерена.

По информации SHOT, сейчас блогер решает вопросы с различными ведомствами, в том числе с Федеральной налоговой службой, которая заинтересовалась ее деятельностью после «голой» вечеринки.

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