Стало известно о судьбе организатора вечеринки в «Мутаборе» Организатор вечеринки Ивлеевой заявил о самоликвидации

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало вечеринку ведущей Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор», объявило о самоликвидации, передает Telegram-канал SHOT. До этого Ивлеева возложила на него всю вину за скандал, связанный с мероприятием в формате almost naked.

SHOT уточнил, что с 2019 года агентство терпит крупные убытки. За период с 2019 по 2021 год они достигли 42 млн рублей. В 2022 году эта сумма увеличилась на 325 млн рублей. Решение о ликвидации DEPARTÁMENT было принято 28 декабря прошлого года, а уже 12 января была запущена процедура ликвидации компании.

Известно, что компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ. Адвокат Анастасии Ивлеевой Олег Елисеев в Лефортовском суде заявил, что ответственность за организацию и проведение «голой» вечеринки должна нести именно ивент-компания, которая занималась ее организацией. ИП Ивлеевой в данном случае выступило как заказчик мероприятия, а ивент-агентство является исполнителем.

Клуб «Мутабор» был закрыт на 90 суток. Владельцев клуба ООО «АРТ ЦЕНТР» признали виновными в нарушении социальных норм, поскольку, согласно результатам экспертизы, на «голой» вечеринке присутствовал «больной инфекционным заболеванием». Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в клубе «отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов».