Киркоров обсудил с Песковым «голую» вечеринку Ивлеевой. В чем он признался? Киркоров на шоу Навки обсудил с Песковым «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Народный артист России Филипп Киркоров поговорил о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым на премьере ледового шоу фигуристки Татьяны Навки. В чем признался поп-король?

Что Киркоров сказал Пескову

Филипп Киркоров заявил, что пришел на мероприятие к Анастасии Ивлеевой, поскольку пообещал ей. Певец признался, что был в шоке от увиденного, так как изначально его пригласили на «новогодний бал».

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — сообщил он Дмитрию Пескову.

Кто хочет лишить Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

«Если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания», — прокомментировал он.

Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, в том числе Киркорова.

Адвокат певца Александр Добровинский заявил NEWS.ru, что Шукшина таким образом решила пропиариться на имени артиста.

«Он, кстати, был одним из немногих, кто был одет. На Филиппе Киркорове просто очень удобно делать рекламу, это все, что я могу сказать», — высказался юрист.

Также Добровинский назвал глупостью предложение Бородина лишить Киркорова статуса народного артиста за участие в «голой» вечеринке.

«А официантов надо кастрировать, которые там работали, клуб поджечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтеру пожизненное, нет? Больше он ничего не предлагает? Глупость полная, конечно», — сказал адвокат NEWS.ru.

Что известно о долгах Киркорова

Telegram-канал Baza сегодня сообщил, что у Филиппа Киркорова растут долги: месяц назад задолженность поп-короля составляла 5,5 млн рублей, а после «голой» вечеринки он должен уже 12 млн рублей.

При этом авторы публикации отметили, что поп-король может не бояться такой суммы, поскольку, по их информации, за 45-минутное выступление он получает от 7 до 10 млн рублей.

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