Стало известно о возвращении Ивлеевой в Москву после «голого» скандала SHOT: Ивлеева вернулась в Москву после скандала из-за «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что блогер Анастасия Ивлеева вернулась в Москву после скандала с «голой» вечеринкой. По его информации, она продолжает решать проблемы, возникшие после тусовки в московском клубе «Мутабор».

Как передает канал, ранее Ивлеева опровергла свой побег в Дубай и заявила, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге в кругу близких людей. По его данным, в столицу блогер приехала 14 января.

Ранее сообщалось, что участники «голой» вечеринки Ивлеевой потеряли рекламные контракты. Помимо этого, звезд шоу-бизнеса вырезали из телевизионных эфиров и больше не приглашают на концерты. По словам саксофониста Игоря Бутмана, это мероприятие повлияло на многих достаточно уважаемых и талантливых артистов, которые не поняли всю ситуацию в стране и продолжали праздную жизнь.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что адвокат рэпера VACIO ходатайствует об экспертизе в отношении певицы и ведущей шоу «Дом-2» Ольги Орловой. По его информации, именно она опубликовала в Сети видео с «голой» тусовки, из-за которой музыкант оказался под арестом. При этом отмечается, что сама Орлова избежала последствий после скандала.