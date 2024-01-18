Сергей Соседов: последние новости 18 января, почему уволили из «За гранью»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов после увольнения с НТВ прокомментировал возможность возвращения в шоу «За гранью». Что он сказал, какие последние новости выходили о нем?

Почему Соседова уволили из шоу «За гранью»

Сергей Соседов 19 декабря сообщил, что его уволили из ток-шоу «За гранью». По словам шоумена, решение о его отставке было принято руководством канала еще 9 декабря, после завершения очередных съемок. На тот момент он еще работал в студии, когда к нему подошла шеф-редактор и сообщила, что он больше не будет вести ток-шоу. Телеканал отказался продлевать с ним контракт, который закончился в конце 2023 года.

«Я узнаю от шеф-редактора, что договор со мной не продлен. Мне сказали: „С канала пришло уведомление, что НТВ в ваших услугах больше не нуждается. И будет смена ведущего“. 11 декабря все было озвучено творческому коллективу. Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — уточнил он.

Музыкальный критик назвал произошедшее неблагодарностью и отметил, что пытался в тяжелой программе сделать что-то хорошее и доброе, а от него требовали «трагедию». В шоу Сергея Соседова заменил актер и телеведущий Тимур Еремеев.

Вернется ли Соседов на шоу «За гранью»

Сергей Соседов рассказал, что после увольнения с НТВ к нему поступило много просьб со стороны зрителей, которые просят его вернуться на шоу. Музыкальный критик поблагодарил поклонников за поддержку, но заметил, что их мнение вряд ли поможет вернуть его в шоу.

«Мне очень приятна и дорога столь высокая оценка зрителей. Но, к сожалению, отнюдь не зрители все решают на телевидении», — сказал он порталу «Страсти».

Соседов добавил, что сам не интересуется судьбой программы, которую он когда-то вел.

«Выпуски „За гранью“ с новым ведущим не смотрю. Я не хотел бы диктовать телезрителям, что им нужно смотреть, а что нет. Пусть они решают сами. Но если программа (и ее ведущий) не нравится, то смотреть ее, конечно, не нужно», — добавил шоумен.

Сейчас Сергей Соседов намерен сконцентрироваться на творческом развитии, в том числе продолжить петь, несмотря на критику исполнения его песни «Одиночество сердец».

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни назло всем завистникам», — сообщил музыкальный критик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Что Сергей Соседов говорит о Киркорове и Пугачевой

Сергей Соседов после увольнения заявил, что программы на российском телевидении давно превратились просто в фон и сопровождающую картинку, которая особо не интересует зрителей. Он также обратил внимание, что репертуар артистов не сильно различается.

«Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они, в принципе, могут петь песни друг друга. Это все обезличено», — сказал он NEWS.ru.

При этом Соседов считает, что в современном шоу-бизнесе больше не будет звезд уровня Киркорова, причем не только в России, но и во всем мире.

«Новых ярких звезд не появится по крайней мере в ближайшие 20–30 лет. Мы уже видели самое лучшее, что есть на эстраде. Это происходит не только в России, это общемировая тенденция. Сейчас нет таких артистов, какие рождались еще в прошлом веке», — прокомментировал Соседов NEWS.ru.

Шоумен также сообщил, что в последние годы народная артистка СССР Алла Пугачева перестала развиваться и работать над собой, из-за чего потеряла былую популярность.

«Человек перестал развиваться и не заметил этого. Все ушло, а человеку кажется, что он еще на коне. Ей кажется, что она в седле, а она уже на земле. Это очень печально. Кожа натянута, а глаза как у побитой собаки», — отметил Сергей Соседов.

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