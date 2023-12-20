«На зло всем»: Соседов о намерении начать эстрадную карьеру Соседов: на зло всем завистникам запишу новые песни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Критики не смогли аргументировано объяснить, что им не понравилось в песне, прозвучавшей на программе «Суперстар!», рассказал NEWS.ru музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов. В ней он исполнил свою композицию под названием «Одиночество сердец». Он считает, что песня получилась великолепной, а недовольства ею вызваны тем, что «никому не нужен его успех». Тем не менее, «назло завистникам», он намерен продолжить творческий путь.

Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более, чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, на зло всем завистникам, — сказал Соседов.

Он также обращает внимание, что критики его творчества позволили себе указывать ему, что стоит делать, а что нет. При этом он обращает внимание на тот факт, что сам он никогда не делал подобных необоснованных заявлений, а указывал лишь на ошибки певцов.

А петь мне или нет, играть или нет, кого любить, все это — не их дело, — заключает Соседов.

Ранее актриса Лариса Гузеева с юмором прокомментировала песню Соседова в шоу «Суперстар!» на НТВ, которую он исполнил, качаясь на качелях в окружении длинных отрезов воздушных тканей. Гузеева отметила, что теперь «видела все в этой жизни». Сообщается, что после исполнения песни Соседов лишился места ведущего в ток-шоу «За гранью» на НТВ.