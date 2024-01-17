Пугачева, свадьба с Юлианом, поддержка СВО: как сейчас живет Ангелина Вовк

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Ангелина Вовк

Народная артистка России Ангелина Вовк долгие годы вела передачи «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года» и «Новогодний голубой огонек». Чем занимается телеведущая в 81 год, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Ангелина Вовк

В настоящее время Ангелина Вовк является профессором кафедры режиссуры и мастерства актера Московского государственного института культуры. Она преподает ораторское мастерство.

Артистка в 81 год продолжает принимать участие в различных мероприятиях. Летом 2023 года она была ведущей международного фестиваля искусств в Белоруссии. Также она ежегодно устраивает детский музыкальный фестиваль «Песенка года» в центре «Орленок» и снимается в ТВ-передачах.

Телеведущая живет в Москве, ведет здоровый образ жизни, правильно питается и практикует моржевание. Все свободное время она посвящает крестникам и их детям, которых считает внуками. Своих детей у Вовк нет.

Что Ангелина Вовк говорила про СВО

Ангелина Вовк в ноябре 2022 года заявила, что хочет поехать в зону проведения спецоперации и взять с собой в поездку Хрюшу и Степашу. Телеведущая выразила надежду, что благодаря тому, что у нее есть украинская кровь, «та сторона» может прислушаться к ее словам.

«Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю: „Вдруг меня услышат“», — заявила Вовк.

По словам артистки, если бы она смогла отправиться в зону СВО, то обратилась бы к украинским солдатам со словами: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие».

Ангелина Вовк в интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» также с восхищением высказалась о российских военных в зоне СВО.

«Это не воины, это просто святые. Ведь наши бойцы рискуют своей жизнью, понимают, за что сражаются, оставляя матерей, своих возлюбленных», — сказала она.

По словам Вовк, после начала спецоперации она прекратила общение с родственниками с Украины, поскольку они поддались влиянию «мощнейшей пропаганды». В январе 2023 года артистка подпала под украинские санкции.

Как Вовк относится к Пугачевой и Галкину

Ангелина Вовк раскритиковала народную артистку СССР Аллу Пугачеву за отъезд из России. По мнению телеведущей, певица «должна была очень сильно подумать», прежде чем покидать страну.

«Я считаю, что в такой ситуации она должна была подумать, прежде чем уезжать. Народ ее обожал с самого начала. Она любила себя. Не думала о людях, думала о себе. Раз она уехала, значит, с самого начала презирала нас. Не ожидала от нее такого поступка», — уточнила телеведущая.

Вовк призналась, что считала супруга Пугачевой комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) приличным человеком, но была разочарована его поведением после начала СВО. Артистка обратила внимание, что, находясь в России, юморист не высказывал своего недовольства.

«А что ж ты против, а молчал? Потому что получал большие деньги. Кто-то его содержал, потому что на деньги, что он зарабатывал, трудно построить себе, извините, такой замок», — заметила Вовк.

Что за слухи о свадьбе Вовк с Юлианом

В апреле 2021 года появились слухи о романе Ангелины Вовк с певцом Юлианом. Они вместе приняли участие в съемках программы Андрея Малахова, на которых артист ухаживал за старшей коллегой. Тогда телеведущая отметила, что не исключает отношений и даже брака с исполнителем.

«А почему нет? Я не такая старая, а он не такой молодой! С Юлианом мне комфортно», — заявила Вовк.

Однако позднее Юлиан сообщил, что говорить об их свадьбе с Вовк еще рано. Певец дал понять, что не хочет вдаваться в детали отношений с ведущей и вообще не понимает, о чем идет речь.

«Если люди поцеловались один раз (во время передачи поздоровались), то это еще не означает, наверно, свадьбы», — отметил Юлиан.

Вовк была замужем дважды. С 1966 по 1982 год ее супругом был диктор Геннадий Чертов. А в 1982-м она сыграла свадьбу с художником Индржихом Гетцом. Они развелись в 1995 году.

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