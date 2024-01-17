Алкоголь, уход от жены, рождение дочки: где сейчас актер Александр Половцев

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Александр Половцев

Заслуженный артист России Александр Половцев стал популярным после выхода сериала «Улицы разбитых фонарей». Как сейчас живет актер, в каких проектах он задействован, что известно про его личную жизнь?

Чем известен Половцев

Александр Половцев родился 3 января 1958 года в Санкт-Петербурге.

С первого раза он не поступил в театральный вуз, поэтому пошел учиться в техникум морского приборостроения. На следующий год был зачислен на актерское отделение ЛГИТМиКа.

Первая работа Половцева в кино — фильм «Оно» (1989 год). Популярность артисту принесла роль в сериале «Улицы разбитых фонарей» (1997 год). Впоследствии он снялся еще в 15 частях проекта.

Помимо этого, Половцев играл в картинах «Горько!», «В зеркале Венеры», «Убойная сила», «Особенности национальной политики», «Про барана и козла», «Гибель Империи», «Неваляшка», «Кука», «Одержимый», «Цвет пламени», «Восьмидесятые», «Джунгли», «Честь самурая», «Шерлок Холмс», «Лед», «Елки 1914», «Вещдок», «Кроличья лапа», «Цена иллюзий» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Половцева

Первой женой Александра Половцева была однокурсница Галина, однако брак быстро распался.

Его второй избранницей стала актриса Юлия Соболевская, с которой он прожил более 20 лет. В 1991 году у пары родился сын Степан, но спустя время чувства между супругами угасли. В какой-то момент актер в ресторане встретил официантку Эсану Муратову, которая младше его на 22 года. К ней Половцев ушел от жены.

«Когда я сказал ей, что ухожу к другой женщине, Юля поступила очень мудро. Помню, как мы все вместе — я, она, моя новая жена Эсана — поехали к моим родителям. Я очень переживал, как это воспримет отец. Но когда он увидел, что Юля и Эсана хорошо общаются, то успокоился. С Юлей мы не просто остались в нормальных человеческих отношениях, а дружим семьями. Иногда прихожу домой, а Эсана и Юля сидят на кухне, выпивают, закусывают», — рассказывал артист.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Александр Половцев

Он женился на Муратовой в 2016 году, в этом же году у них появился сын Андрей. В 2017 году у супругов родилась дочь Яна.

Что известно об алкогольной зависимости Половцева

Александр Половцев рассказывал, что перестал злоупотреблять алкоголем после того, как у него появились маленькие дети.

«Я остановился только после появления маленьких детей. Просто вдруг понял, что уже и лицо стало похоже не пойми на что, и текст в голове не держу. А если продолжу в таком же духе, то это может плохо закончиться. Нынешняя моя жена сказала: „Давай-ка ты, дружок, годика три отдохни от выпивки“. Я ответил: „Легко!“ Почистился, сделал капельницу, и вот уже пять лет как спиртное в рот не беру. Знаете, лекарства, кодирование и подшивание — все это ерунда, пока ты сам не возьмешь себя в руки», — говорил он.

Чем сейчас занимается Половцев

Александр Половцев продолжает творческую деятельность. В 2023 году актер снялся в картине «Агата и сыск. Выгодный риск».

Также в скором времени должен выйти сериал «Маня и Груня» с его участием.

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