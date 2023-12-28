Актер «Улиц разбитых фонарей» Половцев поделился планами на Новый год Актер Половцев запланировал отмечать Новый год в кругу семьи

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Актер Александр Половцев, известный по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал, что планирует встречать Новый год в кругу семьи. В беседе с «МК в Питере» артист подчеркнул, что на праздничном столе обязательно должен быть салат оливье. При этом он заметил, что продукты для этого блюда стали «уже не те».

Оливьешечку, может быть, приготовим, но она уже, к сожалению, не та. Потому что майонез стал очень и очень плохим. <...> Да, собственно говоря, и колбаса вареная уже стала не та. Вот это как бы хотелось бы. А там, как говорится в «Двенадцати стульях», что бог пошлет, — отметил Половцев.

Актер добавил, что в этом году работы было не очень много, поэтому у него было больше возможностей уделить время детям. Он уточнил, что этот год был непростым, и пожелал россиянам здоровья, счастья, любви и понимания.

Как и у всех, он, в общем-то, непростой был год. Ну что делать, я думаю, что все-таки и на нашей улице будет праздник, как говорится, мы все в это верим, — заключил Половцев.

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал, что встретит Новый год в кругу семьи. Исполнитель пояснил, что старается успеть домой к полуночи, даже если планирует выступления в ночь с 31 декабря на 1 января. По словам Жукова, он не изменяет этому правилу уже много лет.

До этого певец Владимир Пресняков поделился, что во время новогодних праздников планирует давать концерты. Артист признался, что пробовал встретить праздник без выступлений, но «это было скверно и плохо», потому что он «не умеет этого делать».