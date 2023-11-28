Пресняков раскрыл планы на Новый год Певец Владимир Пресняков запланировал выступления на новогодние праздники

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Владимир Пресняков

Певец Владимир Пресняков рассказал, что во время новогодних праздников планирует давать концерты. В разговоре с Пятым каналом он подчеркнул, что обычно начинает отмечать Новый год только с 15 января. Артист признался, что пробовал встретить праздник без выступлений, но «это было скверно и плохо», потому что он «не умеет этого делать».

Пресняков подчеркнул, что артисты должны петь в Новый год, «они так устроены». Сам он, по его словам, без этого не может. Певец уточнил, что не любит, когда слово «работа» используют относительно музыкальной деятельности, так как все артисты сами выбрали свой путь.

У нас новогодний стол начинается с числа 15 января. <...> Я как-то один раз пробовал встретить Новый год без выступления. И это было очень скверно и плохо, потому что я не умею этого делать, поэтому мы напились, напелись, так что мы сидели и смеялись, — пояснил Пресняков.

Актер Леонид Ярмольник ранее рассказал, что предпочитает встречать Новый год в кругу семьи. Артист подчеркнул, что не будет изменять своим традициям и планирует провести этот день с родными на даче. Актер отметил, что собирается поставить елку за несколько дней до праздника. По его словам, Новый год превратился в праздник для детей, с тех пор как у него появились внуки.