Ярмольник поделился планами на Новый год Актер Ярмольник: Новый год лучше всего встречать в кругу семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Ярмольник

Лучше всего встречать праздники в кругу семьи, заявил актер Леонид Ярмольник. В беседе с Пятым каналом артист подчеркнул, что не будет изменять своим традициям и планирует провести Новый год с родными на даче. Актер отметил, что собирается поставить елку за несколько дней до праздника.

Я вообще встречаю все всегда дома, на даче. В двухтысячном году я уже встречал Новый год... Нет, подожди, в двухтысячном еще внуков не было, сейчас лучше встречать. У меня двое внуков... Идеальный Новый год — в кругу семьи. Елку ставим за несколько дней, шампанское пьем, икру едим и что-нибудь еще вкусненькое, — поделился планами Ярмольник.

Артист подчеркнул, что Новый год превратился в праздник для детей с тех пор, как у него появились внуки. По словам Ярмольника, вся семья стремится создать волшебное настроение в этот день. При этом сам артист уточнил, что с возрастом, «Новые года как-то стали чаще, чем были в детстве».

Депутат Госдумы Елена Цунаева ранее заявила, что продлевать новогодние каникулы в России до 10 дней не нужно. По словам парламентария, бесконечно увеличивать число выходных невозможно. Она отметила, что на ближайший год праздничные выходные расставили сбалансировано.