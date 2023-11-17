В Госдуме призвали «не переусердствовать» в вопросе новогодних каникул Депутат Цунаева: бесконечно продлевать новогодние каникулы невозможно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продлевать новогодние каникулы в России до 10 дней не нужно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева. Как подчеркнула депутат в беседе с Lenta.ru, бесконечно увеличивать число выходных невозможно.

Парламентарий пояснила, что новогодние каникулы традиционно предоставляют россиянам возможность больше провести времени с семьей и запланировать совместных зимний отдых. Поэтому идею о продлении январских выходных, вероятнее всего, поддержит большой процент семей с детьми.

Но, с другой стороны, мы же понимаем, что бесконечно увеличивать праздничные дни невозможно, и это возможно только за счет сокращения каких-то других праздников. На мой взгляд, на ближайший год достаточно сбалансировано расставили праздничные выходные дни. <...> В этом случае лучше не переусердствовать, — высказала мнение законодатель.

Ранее сообщалось, что, согласно данным социологического исследования, 60% граждан России поддержали идею о введении десятидневных новогодних каникул без учета суббот и воскресений. Таким образом, в случае реализации инициативы, на Новый год страна сможет отдыхать две недели.