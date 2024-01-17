«Ментовские войны», новое хобби, дочь: куда пропал актер Всеволод Цурило

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Всеволод Цурило

Заслуженный артист России Всеволод Цурило в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как он живет сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Цурило

Всеволод Цурило родился 24 февраля 1977 года в Великом Новгороде. Он — сын актера Юрия Цурило.

В 2004 году он окончил СПбГАТИ (курс В. Б. Пази) и был принят в труппу театра Ленсовета. В кино Цурило начал сниматься еще в студенческие годы в таких картинах, как «Агент национальной безопасности» и «Улицы разбитых фонарей».

Популярность пришла к актеру в 2004 году после выхода сериала «Ментовские войны».

«Мой герой Павел — человек честный, прямолинейный, говорит то, что думает. Наши с ним понятия о поступках не расходятся. За все 10 лет существования сериала Арнаутов-младший ни разу не совершил того, за что мне было бы стыдно. Вначале мой герой был лейтенантом, дослужился до майорского чина. В детстве я хотел стать милиционером. Так что сегодня я стал пусть и не совсем настоящим полицейским, а лишь на экране, но тем не менее. Отчасти эта роль — реализация моей мечты», — рассказывал Цурило.

Также он играл в проектах «Литейный», «Дорожный патруль», «Братья», «Одержимый», «Одиночка», «Шаман», «Отдельное поручение», «Моя фамилия Шилов», «Взрыв из прошлого», «Чума», «Гоголь», «Тень за спиной», «Первый отдел», «Входите! Закрыто!» и других. Всего в фильмографии Цурило более 60 работ.

Что известно о личной жизни Цурило

Первой женой Всеволода Цурило была актриса театра имени Ленсовета Марианна Коробейникова. В 2002 году у пары появилась дочь Ярослава, но спустя время супруги расстались.

Второй раз Цурило женился на коллеге Елене Биргер. В 2012 году она родила артисту вторую дочь — Герду.

«Жена всегда хотела, чтобы у нее была дочь Герда. Когда мы узнали, что ждем девочку, она рассказала мне об этом, я сразу согласился. А когда она начинала говорить, то „Ментовские войны“ называла „Кентовскими мойлами“. Увидев меня на экране телевизора, бежит к нему, пытаясь „потрогать“ папу. Знаете, характер дочки соответствует ее имени. Это как в поговорке: „Как вы лодку назовете, так она и поплывет“. Просто так не плачет, только если обидят. Растет озорной и смелой. Увидев собаку, неважно какого размера, бесстрашно бежит к ней», — делился актер.

Цурило также рассказывал, что жена подарила ему гавайскую гитару, положив начало новому хобби.

Чем сейчас занимается Цурило

Всеволод Цурило продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в спектаклях «Бешеные деньги», «Синьор из высшего общества», «В этом милом старом доме», «Смешанные чувства», «Жизнь — сапожок непарный» и «Макбет. Кино».

Последний раз в кино актер снимался в 2022 году — тогда вышел фильм «1000 дешевых зажигалок».

Также завершено производство немецкой драмы EneMe с участием Цурило. Дата выхода картины пока неизвестна.

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