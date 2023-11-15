В семье футболиста московского «Динамо» родилась дочь В семье нападающего московского «Динамо» Смолова родилась дочь

Фото: Социальные сети

Федор Смолов

Супруга нападающего московского «Динамо» Федора Смолова Карина Истомина родила дочь, сообщили в пресс-службе бело-голубых. Коллеги по клубу пожелали жене футболиста и ребенку здоровья.

Федор Михайлович стал отцом. У Феди и его жены Карины родилась дочка! Поздравляем семью Смоловых и желаем здоровья маме и новорожденной, — написали в Telegram-канале «Динамо».

На фото видно, как спортсмен держит младенца на одной руке и улыбается. 29-летняя Истомина — модель, диджей и блогер. Пара поженилась в июне 2023 года.

Игрок выступает за бело-голубых с января прошлого года. В текущем сезоне Смолов в 18 матчах отметился четырьмя забитыми мячами и таким же количеством результативных передач.

Ранее экс-футболист Дмитрий Тарасов назвал ложью слова своей бывшей жены, певицы Ольги Бузовой, о том, что заставлял ее готовить борщ, а после расставания выгнал на улицу, о чем исполнительница рассказала в недавнем интервью. По словам Тарасова, Бузова пыталась привлечь к себе внимание и вызвать у зрителей жалость. Спортсмен также подчеркнул, что считает ненормальным тот факт, что, состоя в законном браке, Бузова отправляла интимные фото актеру Дмитрию Нагиеву.