«Я больше тебя не люблю!»: Тарасов пригласил Бузову на борщ Тарасов назвал ложью слова Бузовой об их семейной жизни

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова (архивное фото)

Экс-футболист Дмитрий Тарасов в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвал ложью слова своей бывшей жены, певицы Ольги Бузовой, о том, что заставлял ее готовить борщ, а после расставания выгнал на улицу, о чем исполнительница рассказала в недавнем интервью Надежде Стрелец. По словам Тарасова, Бузова пыталась привлечь к себе внимание и вызвать у зрителей жалость. Спортсмен также подчеркнул, что считает ненормальным тот факт, что будучи в браке Бузова отправляла интимные фото актеру Дмитрию Нагиеву.

Я не буду молчать, потому что много лжи услышал. Касаемо еды, борща... Я — нормальный русский мужик, который иногда хочет покушать русскую домашнюю еду дома. Может быть, за пять лет я два или три раза попросил приготовить Олю дома. Зачем врать, что я не сказал тебе [об окончании отношений]? Я в глаза тебе честно сказал: любовь прошла, я больше тебя не люблю. Из квартиры я тебя не выгонял, — отметил Тарасов.

Экс-спортсмен подчеркнул, что после развода предложил Бузовой остаться в квартире столько, сколько она захочет. Он также заявил о готовности подтвердить свои слова на детекторе лжи. Тарасов сообщил, что относится к Бузовой, как «к нормальному, хорошему человеку» и пригласил ее в гости на борщ.

Ольга, я не отношусь к тебе, как к бывшей жене. У меня к тебе абсолютно нормальное отношение. Я отношусь к тебе, как к артистке Ольге Бузовой. Оля, если ты хочешь, мы всей семьей приглашаем тебя к нам в гости, поужинаем, покушаем. Хочешь — борщ сделаем, хочешь — все, что пожелаешь. Просто дай знать, мы тебя ждем всегда в гости, — подчеркнул Тарасов.

Ранее Бузова назвала своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова тираном, который занимался манипуляциями и абьюзом в браке. По словам исполнительницы, Тарасов мог несколько дней не разговаривать с ней, если артистка опаздывала на пять минут, а также заставлял по четыре часа стоять у плиты для приготовления еды. Бузова отметила, что тяжело переживала расставание с Тарасовым первые три года, но не обращалась за помощью к психологу.