«Под прикрытием скрывался тиран»: Бузова об отношениях с Тарасовым Бузова заявила о манипуляциях и абьюзе Тарасова в браке

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова

Певица и блогер Ольга Бузова в интервью Надежде Стрелец назвала своего бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова тираном, который занимался манипуляциями и абьюзом в браке. По словам исполнительницы, Тарасов мог несколько дней не разговаривать с ней, если артистка опаздывала на пять минут, а также заставлял по четыре часа стоять у плиты для приготовления еды. Бузова отметила, что тяжело переживала расставание с Тарасовым первые три года, но не обращалась за помощью к психологу.

Для меня мой муж — он главный. Если он сказал, что я должна быть дома в 11, значит, я буду дома в 11. Если я опаздывала на пять минут, он мог со мной не общаться несколько дней, доводил меня до состояния расстройства. Сейчас я понимаю, что это манипуляция, это абьюз. Под прикрытием «я переживаю, я волнуюсь, я люблю» скрывался такой тиран. У нас была любовь все равно, я жертвовала очень многим ради него, — подчеркнула исполнительница.

Бузова призналась, что боялась обидеть и расстроить супруга перед выходом на футбольное поле, потому что чувствовала себя виновной, если Тарасов плохо сыграл во время матча.

Я готовила, я шарлотку пекла... Завтрак, обед, ужин, чистая квартира, готовить — только сама. Такие условия были. Мне это сейчас непонятно: тебе какая разница, борщ на плите как появился? Я его в магазине купила и разогрела, или я четыре часа своей жизни капусту режу и несколько раз отвариваю мясо, потому что нужно бульончик сливать. Я спала по четыре часа. А вот ему было принципиально. Я соглашалась на это, не знаю, любовь это была или клиника, — отметила певица.

Ранее комик Евгений Петросян пошутил, что Бузову не чипировали, потому что «чип не нашел, к чему присосаться». С таким высказыванием он выступил на концерте, посвященном 60-летию творческой деятельности в КЦ «Строгино».

До этого лидер группы «Земляне» и владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев сравнил гуманитарную помощь, с которой Бузова около года назад ездила в Донбасс, с помощью, которую оказывает фронту его команда. Музыкант и продюсер подчеркнул, что его группа единомышленников везет «не коробочки», а целые «трайлеры», при этом ездят они на линию боевого соприкосновения за свой счет. Киселев отметил, что Бузова разгружала коробочки «в маникюре и напомаженная».