Панин, молчание об СВО, смерть Бодрова: как сейчас живет Андрей Федорцов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Федорцов

Заслуженный артист России Андрей Федорцов известен по съемкам в сериалах «Убойная сила» и «Глухарь», а также фильмам «Брат», «Укрощение строптивых» и других. Что известно о новых проектах актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Андрей Федорцов

Андрей Федорцов служит в театре эстрады имени А.И. Райкина и играет в антрепризах в Санкт-Петербурге. Артист также ведет передачу «Главная дорога» на НТВ и играет в кино. В 2023 году он снялся в сериалах «Актрисы», «Игра» и «Политех». В текущем году артист появится на экранах в главной роли в военной драме «Спасение капитана Максимова».

Актер живет и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Как рассказал Федорцов журналу «Москвичка», со столицей его связывает работа, а с родным городом — семья.

«Почти пятнадцать лет живу на два города — Петербург и Москву. В Москве — в гостинице рядом с телецентром „Останкино“, чтобы быстрее добираться на работу. <...> Любимое место в Москве — Ленинградский вокзал, в момент, когда я еду домой, к своей семье», — отметил Андрей Федорцов.

Как Андрей Федорцов относится к СВО

Артист никогда не делал публичных заявлений насчет спецоперации. В конце июня 2022 года актер Алексей Панин записал видеообращение к своим коллегам, в частности к Андрею Федорцову, пристыдив их за молчание по поводу СВО.

«Где питерцы? Андрей Федорцов, Алексей Нилов. Я понимаю, что Михаил Боярский — это конченый человек, прости господи, но вы, ребята, как вы с этим живете?» — заявил он.

Панин считает бывших коллег «чувствительными и тонкими людьми», которые должны были в первую очередь высказать свое мнение о спецоперации.

Почему Федорцов винит себя в смерти Сергея Бодрова

Артист в эфире программы «Судьба человека» заявил, что винит себя в смерти актера и режиссера Сергея Бодрова, который погиб вместе со съемочной группой фильма «Связной» при сходе снежной лавины в Кармадонском ущелье.

«Мы снимали „Убойную силу“, работали вместе с Костей Хабенским в тех местах. Потом, когда я разговаривал с Сережей Бодровым, рассказал ему про Кармадонское ущелье, какая там невероятная красота, пейзажи. Знаете, до сих пор есть ощущение, что это мы его толкнули на смерть, отправили туда», — поделился актер.

По словам Федорцова, он до сих пор помнит день, когда узнал о смерти Бодрова. В тот момент он хотел отправиться в ущелье, чтобы принять участие в поисках людей из съемочной группы, однако его переубедили знакомые.

Что известно о личной жизни Андрея Федорцова

Актер длительное время не оформлял отношения с возлюбленными. От отношений с сотрудницей зоокомпании Марией у Андрея Федорцова растет сын Михаил. Также у него был роман со студенткой экономического вуза Екатериной. Она в 2008 году родила артисту дочь Варвару, крестной матерью которой является актриса Анастасия Мельникова.

В 2013 году Федорцов женился на дизайнере по имени Екатерина. Они растят двоих дочерей — Ксению и Дарью. В беседе с Борисом Корчевниковым актер признался, что только в этих отношениях сумел обрести семейное счастье.

«Я помню, она зашла в комнату, и я буквально упал, колени подогнулись. Тогда я понял, что это то самое, что мне нужно. О Кате ни в каких интервью не рассказываю. Она будет меня очень ругать, что я разоткровенничался здесь. Она подарила мне двоих детей, и я чувствую, что это та самая любовь, о которой все так мечтают», — поделился артист.

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