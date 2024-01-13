Скандал, свадьба, служба по контракту: куда пропал актер Александр Головин

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Актер театра и кино Александр Головин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Какие последние новости известны про звезду сериала «Кадетство», как он живет сейчас, в каких проектах задействован?

Чем известен Головин

Александр Головин родился 13 января 1989 года в чешском городе Брно. Там он прожил недолго, так как вскоре отец-летчик со всей семьей вернулся в Россию.

Дебют Головина в кино состоялся в фильме «Повелитель луж» в 2002 году, после этого он попал в программу «Ералаш».

Популярность актеру принес сериал «Кадество», вышедший в 2006 году. После этого Головин снимался в проектах «Кремлевские курсанты», «Крыша», «Такова жизнь», «Елки», «Голубка», «Елки-2», «12 месяцев», «Елки-3», «В спорте только девушки», «Елки, 1914-й», «Герой», «Елки-5», «Бывает», «Светка», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Елки последние», «Красная шапочка. Онлайн», «Буран», «Сержант», «Запретная зона», «Память времен», «Чиновник», «Позывной Журавлик» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Головина

У Александра Головина есть дочь Оливия от гримера Светланы Белогуровой, которую он отказывался признавать на протяжении нескольких лет.

Девушка рассказывала, что их роман начался в 2017 году во время съемок в картине «Женщины против мужчин: Крымские каникулы». По ее словам, Головин уговаривал ее сделать аборт, но она отказалась.

В 2019 году была проведена ДНК-экспертиза, подтвердившая отцовство. Тогда суд назначил артисту выплачивать алименты на содержание ребенка.

Летом 2023 года Головин женился на актрисе Александре Поповой.

Что за скандал с домогательствами

В 2021 году Александра Головина обвинили в домогательствах. Заявление в полицию написала актриса Дарья Митичашвили.

Агент артиста Анна Стародумова в ответ заявила, что обвинения голословны и на них нет смысла обращать внимание.

Как Головин поддерживал спецоперацию

В апреле 2023 года Александр Головин побывал в московском пункте отбора на контрактную службу. Звезда сериала «Кадетство» пришел на улицу Яблочкова, чтобы поддержать москвичей, решивших отправиться в зону спецоперации.

Артист также пообщался с добровольцами и познакомился с сотрудниками центра, устроившими ему экскурсию по зданию. Головин отмечал, что в пункте все организовано комфортно для посетителей. По его словам, новобранцы, с которыми он разговаривал, нацелены на защиту родины и добросовестную службу.

«Очень приятно, что разный возраст: и взрослые, и молодые. Желаю им только успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми. Настоящие мужчины, защитники родины», — комментировал актер KP.RU.

Чем Головин занимается сейчас

Александр Головин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Родственные связи» и «В погоне за счастьем».

В 2023 году вышли проекты «Гид и большие соблазны», «Не одна дома» и «Недетское кино» с его участием.

Сейчас он также снимается в картинах «Литра 2.0», «В потоке трех стихий» и «Фарма». Даты выхода фильмов пока неизвестны.

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