Вовк захотела поехать с Хрюшей и Степашкой на Украину в зону СВО Вовк захотела отправиться с Хрюшей и Степашкой в зону СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ангелина Вовк

Бывшая ведущая телепередачи «Спокойной ночи, малыши» Ангелина Вовк изъявила желание отправиться с Хрюшей и Степашкой в зону военной операции на Украине. В эфире телеканал «Россия 1» она рассказала, что у нее есть украинская кровь и к ее словам об остановке конфликта могут прислушаться.

Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события. Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю: «Вдруг меня услышат», — поделилась Вовк.

По словам телеведущей, если бы она смогла отправиться в зону СВО, то обратилась бы к украинским солдатам со словами: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие».

Ранее Вовк рассказала случай из своей профессиональной жизни, который мог ей стоить свободы. Ведущая расхохоталась в прямом эфире в день похорон бывшего министра культуры СССР Ирины Фурцевой. История произошла в октябре 1974 года. Ведущая прочла программу телевидения, но в конце забыла выключить микрофон. Причиной послужило большое волнение, которое на тот момент испытывала молодой диктор.

По словам ведущей, инцидент мог закончиться для нее крайне плачевно. Но начальник даже не поверил, что это смеялась именно она, так как ведущая читала в эфире текст теплым голосом. Но избежать наказания ей так и не удалось. Увольнять ведущую не стали, но лишили премии.