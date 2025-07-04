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04 июля 2025 в 11:18

Психотерапевт перечислила главные признаки трудоголизма

Психотерапевт Крашкина заявила, что трудоголики испытывают вину за отдых

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чувство вины за любой перерыв в работе, отказ от отдыха, проблемы со сном, а также усталость на постоянной основе могут указывать на трудоголизм, заявила РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что порой люди путают эту зависимость с трудолюбием.

Например, если человек полностью погружается в работу и начинает пренебрегать личной жизнью, у него почти не остается времени на отдых, на встречи с близкими — это уже тревожный звоночек, — предупредила Крашкина.

Помимо этого, у трудоголиков зачастую ухудшается общее самочувствие. Они часто испытывают тревогу в моменты перерыва от работы, а также эмоциональное истощение, отметила врач. Она добавила, что еще одним красным флагом считаются попытки найти для себя новые задачи и обязанности, лишь бы не останавливаться.

Ирина Крашкина ранее заявила, что перед синдромом хронической усталости наиболее уязвимы жители мегаполисов. Кроме того, с такой проблемой нередко сталкиваются перфекционисты и трудоголики, отметила специалист.

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