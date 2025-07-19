Врач назвала главную ошибку в питании трудоголиков

Трудоголики часто пропускают приемы пищи и переедают вечером, что вредит их здоровью, заявила NEWS.ru врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова. По ее словам, такой режим питания приводит к истощению организма и снижению работоспособности.

Трудоголики часто отодвигают еду на второй план, пропускают приемы пищи. Например, они могут целый день ходить голодными и наедаться вечером. Трудоголикам важно соблюдать режим питания и полноценно кормить себя в течение дня. Им следует быть аккуратнее с кофе, шоколадом и любыми сладостями, потому что они создают лишь иллюзию того, что дают силы. На самом деле это как кнут для загнанной лошади: временный прилив сил сменяется упадком энергии и истощением, — пояснила Шестакова.

Она отметила, что сбалансированный рацион, включающий сложные углеводы и качественный белок, поможет поддерживать силы в течение дня. По ее словам, особое внимание следует уделить витаминам группы B, которые содержатся в цельнозерновых продуктах.

Если трудоголик соблюдает режим и кормит себя правильно, то мы уже видим прилив сил и энергии. Чтобы этот прилив сил и энергии усилить, важны сложные углеводы, такие как цельнозерновые крупы, а также качественный белок в каждом приеме пищи. Также необходимы витамины группы B, которые мы можем получить из цельнозерновых продуктов, — резюмировала Шестакова.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что чувство вины за любой перерыв в работе, отказ от отдыха, проблемы со сном, а также усталость на постоянной основе могут указывать на трудоголизм. Она отметила, что порой люди путают эту зависимость с трудолюбием.