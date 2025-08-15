Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Поставки электроэнергии из России в Китай рухнули до исторического минимума

«Коммерсант»: Россия сократила экспорт электроэнергии в Китай на 60% в 2025 году

Фото: Tao Liang/XinHua/Global Look Press

Экспорт электроэнергии из России в КНР по итогам первой половины текущего года уменьшился на 60% и составил 200 млн киловатт-часов, передает «Коммерсант». Соответствующий показатель является историческим минимумом. На ситуацию повлияли трудности с выработкой. В частности, Объединенная энергосистема (ОЭС) Востока столкнулась с нехваткой мощности, поэтому выполнить план по поставкам не получается.

В 2010-2020 годах в среднем страна поставляла в КНР 3 млрд киловатт-часов. При этом обстановка с экспортом ухудшается, сказано в материале. По информации китайской таможенной статистики, отдельно в июне поставки достигли всего 14,4 млн киловатт-часов. Также в статье обратили внимание на снижение экспорта в Казахстан — однако речь идет не о столь значительном падении — всего на 12,5%.

Ранее правительство Китая призвало местные компании отказаться от использования процессоров H20 американской компании Nvidia. По информации СМИ, в особенности это касается государственных проектов и сфер, связанных с национальной безопасностью.

