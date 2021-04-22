Певец Юлиан рассказал о свадьбе с Ангелиной Вовк

https://static.news.ru/photo/6219c024-a3b9-11eb-88e6-96000091f725_660.jpg Ангелина Вовк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Юлиан прокомментировал слухи о предстоящей свадьбе с Ангелиной Вовк. На серьёзный роман с артистом намекнула сама телеведущая, сообщает Пятый канал.

По словам Юлиана, один поцелуй — ещё не повод говорить о свадьбе.

Если люди поцеловались один раз — во время передачи поздоровались, то это ещё не означает, наверно, свадьбы, — приводит слова певца издание.

Что касается романа с возрастной Вовк, певец дал понять, что не хочет вдаваться в детали отношений с 78-летней ведущей. Исполнитель заявил, что вообще не понимает, о чём идёт речь.

Я вас умоляю, давайте мы не будем... Мне просто все звонят, я ничего пока не понимаю, о чём вообще идёт речь, — обратился Юлиан к журналистам.

Ангелина Вовк также не стала комментировать свой роман с молодым избранником, дав понять, что это всего лишь домыслы акул пера, и посоветовала обращаться за подробностями к жёлтой прессе.

Примечательно, что телеведущая сама дала повод к слухам, заговорив о том, что скоро станет счастлива с мужчиной, который много моложе её. После этого её заметили в компании 47-летнего певца Юлиана, он оказывал спутнице недвусмысленные знаки внимания. Вовк на вопросы ответила, что у них серьёзные отношения.

Как сообщалось ранее, Вовк приписывали роман и скорую свадьбу с ведущим программы «Винил» Михаилом Куницыным. Ранее 52-летний Куницын в эфире своей программы признался, что сделал предложение Вовк.