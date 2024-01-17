Ургант, связь с Пригожиным, мечта о театре: как сейчас живет Кирилл Полухин

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Кирилл Полухин

Актер Кирилл Полухин к 55 годам снялся более чем в 140 фильмах и обрел популярность благодаря главным ролям в лентах «Чужая» и «Шугалей». Что известно о карьере и жизни артиста, какие последние новости выходили о нем?

Чем сейчас занимается Кирилл Полухин

Кирилл Полухин продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году он сыграл более 10 ролей, в том числе в фильмах «Король и Шут», «Сны Алисы» и «Отмороженные».

Сейчас артист снимается в сериале «Лихие» режиссера Юрия Быкова. Сюжет ленты посвящен лихим 90-м в Хабаровском крае, где власть и ресурсы переходят под контроль одной из криминальных группировок под названием «Общак». Также Полухин работает над картинами «Молодежка. Студенты» и «Кто быстрее?»

Полухин живет в Санкт-Петербурге и мечтает выступать в театре. Он ранее состоял в труппе Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.

«Я, наверное, не хотел бы вернуться в штат театра, потому что это очень много времени отнимает. Были приглашения, но иногда по времени не сходились, иногда еще что-то. Я бы хотел вернуться и играть два-три спектакля в месяц, но не в антрепризе, а в стационарном театре», — рассказал он «Теленеделе».

Как Полухин связан с Евгением Пригожиным

Кирилл Полухин сыграл главную роль в трех частях фильма «Шугалей», которые продюсировал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о российских социологах, об их похищении и последующем освобождении в Ливии. Артист признавался, что согласился на эту роль, потому что не знал о происходящем в арабской стране и ему стала интересна судьба россиян.

Полухин также после выхода картины «16-й», которую окрестили «исповедью» Пригожина, заявил, что подобных фильмов нужно снимать больше.

«Потому что Родину надо любить, я люблю, я принимаю в таком кино участие, всем советую смотреть такие фильмы, потому что такое впечатление, что сейчас стало стыдно сниматься в патриотических фильмах. Это как-то не по-русски», — отметил артист.

Что известно о дружбе Полухина и Ивана Урганта

Кирилл Полухин учился в одном вузе с актером и телеведущим Иваном Ургантом. По словам артиста, у них были хорошие дружеские отношения.

«Шутки он выдавал наотмашь. За словом в карман не лез. Но и никогда не оскорблял своей остротой человека. Остроумие — это конек Вани Урганта. Да у него вся семья такая, что дед, что бабушка, что отец — с прекрасным чувством юмора. Сейчас он уже матерый шутник. Прошел такую школу на разных каналах. А когда мы учились, он еще просто барменом работал. Потом вырос до ведущего в ночном клубе. И затем пошло», — сообщил он «Известиям».

Полухин считает Урганта умным и интеллигентным человеком, а также опроверг информацию, что шутки для эфиров на ТВ ему писали другие авторы.

«Возможно, в программе есть какой-то сценарий. Но не все идет по плану. Все равно его отсебятина настолько узнаваема и прекрасна. Ваня очень умный и интеллигентный человек. Питерский — одно слово», — сказал артист.

Что известно о личной жизни Кирилла Полухина

Кирилл Полухин женат на актрисе Светлане Строговой, с которой познакомился во время учебы в институте сценических искусств. В 1998 году у них родился сын Иннокентий. В юном возрасте наследник артиста снимался в кино, однако, повзрослев, отказался строить актерскую карьеру и поступил в университет на специальность «реклама и пиар».

Сейчас супруги живут в загородном доме. По словам артиста, он все делает ради семьи.

«Все, что делается, — все ради них, родимых, и я, наверное, так свою жизнь прожил. К чему-то стремимся, чего-то хотим, когда доказать, когда порадовать», — отметил он.

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