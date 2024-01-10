«Глаза как у побитой собаки»: Соседов о причинах проблем Пугачевой Соседов заявил, что Пугачева перестала развиваться и потеряла популярность

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Алла Пугачева перестала работать над собой, из-за чего потеряла былую популярность, пишет StarHit. По его словам, артистка не чувствует, что ее «пик давно прошел», и не принимает свою старость. Соседов отметил, что пластические операции не помогли звезде поменять сердце, душу и глаза.

Алла не та, что была: ушла энергия, ушел голос, ушли интонации. Человек изменился очень сильно, его изменило время, образ жизни. Человек перестал развиваться и не заметил этого. Все ушло, а человеку кажется, что он еще на коне. Ей кажется, что она в седле, а она уже на земле. Это очень печально. Кожа натянута, а глаза как у побитой собаки, — заявил Соседов.

Музыкальный критик посоветовал Пугачевой принять свой возраст. Он подчеркнул, что возрастные изменения можно скрыть, но нельзя остановить. В качестве примера Соседов привел певицу Ларису Долину, которая, по его словам, не теряет форму с годами. Критик отметил, что у артистки «трезвое сознание и мужские мозги».

Ранее Соседов признался, что не видит разницы в репертуарах известных звезд российской эстрады. По его словам, репертуар Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Сергея Лазарева не сильно отличается. По мнению Соседова, эти певцы могли бы исполнять песни друг друга.