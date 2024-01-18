Анастасия Волочкова: последние новости 18 января, Джигурда, скандалы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после слитого в Сеть видео с актером Никитой Джигурдой. В чем причина, какие еще последние новости про балерину известны?

Что за видео с Волочковой оказалось в Сети

14 января несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой Анастасия Волочкова и Никита Джигурда танцуют. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика артист становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног.

В ответ на действия артиста Волочкова разводит руками и, улыбаясь, смотрит в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

Почему Волочкова поссорилась с Джигурдой

На следующий день Анастасия Волочкова обвинила в сливе видео Никиту Джигурду и сказала, что больше не считает его своим другом.

Джигурда в ответ не стал извиняться. По его словам, он не имеет отношения к публикации ролика. Актер заявил NEWS.ru, что видео мог слить оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова. В качестве доказательства Джигурда напомнил, что танцовщица неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами.

Вчера, 17 января, Волочкова собрала пресс-конференцию в Москве, в ходе которой отметила, что зря осудила шоумена за публикацию ролика. Она объяснила, что не до конца разобралась в ситуации и уверена, что актер не сливал кадры в интернет.

При этом Волочкова подчеркнула, что теперь вряд ли продолжит дружить с Джигурдой, поскольку он перестал отвечать на ее звонки и не пришел на пресс-конференцию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

С кем еще из коллег ссорилась Волочкова

В 2019 году Анастасия Волочкова поссорилась с журналистом Ксенией Собчак после того, как дала ей интервью. Балерине не понравилось, что телеведущая без разрешения копалась в ее личных вещах и показала на камеру ее интимные вещи.

«Сейчас я вижу в ее программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам. Якобы нашла фаллоимитатор. Зачем выносить то, что есть у меня в спальне? Видимо, родители не объяснили ей в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину», — комментировала Волочкова.

В начале 2023 года балерина дала интервью журналисту Алене Жигаловой и оказалась в центре скандала из-за того, что находилась в кадре в нетрезвом виде. После выхода проекта танцовщица обвинила блогера в подлости.

«Это настолько низко, что я даже передать не могу. Хуже всего, что Алена меня позвала на свой проект в период, когда мне вообще было не до Алены. В итоге выпуск получился ни о чем, с идиотскими вопросами в пьяном угаре. А что я могла сделать, если она все время наливала? Это сейчас я понимаю, что мне нужно было просто встать и уйти», — сказала балерина.

29 ноября 2023 года певец Сергей Лазарев отказался сфотографироваться с Волочковой за кулисами музыкальной премии «Золотой Граммофон». Тогда танцовщица отметила, что не обижена на артиста, передает корреспондент NEWS.ru.

Однако спустя несколько дней артистка назвала музыканта «нищебродским быдлом и неудачником» и заявила, что он завидует ей.

Как Волочкова реагирует на обвинения в алкоголизме

Анастасию Волочкову не единожды обвиняли в алкоголизме, однако артистка отрицает подобную зависимость. Она считает, что обвиняющие ее в неподобающем поведении критики сами не святые.

«Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухает голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе», — высказалась балерина на пресс-конференции.

Танцовщица также добавила, что делает это вне сцены и вне балетного зала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Почему Волочкова не хочет ехать в Донбасс

Анастасия Волочкова объяснила, что не поедет в Донбасс со своим балетом, поскольку не видит «своей миссии там». При этом балерина подчеркнула, что она готова поддержать родину «хоть в Донбассе, хоть на Луне», если это потребуется.

«С балетом я не могу приехать, потому что у меня девочки, им по 10 лет. Я в Донбассе с 18 лет, я за Россию — и на Донбасс, и на Луну», — сказала Волочкова на пресс-конференции.

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