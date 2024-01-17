Волочкова объяснила, почему не будет менять свое окружение Волочкова назвала своих сотрудников добропорядочными людьми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей заявила, что не собирается менять свое окружение, потому что в ее команде работают преданные «добропорядочные люди». По словам артистки, члены ее команды «родили пятерых детей» в ее доме. Она отметила, что сотрудники никогда не «сливали» информацию о ней в СМИ.

У меня друзей не так много. У меня семья работает, Лола с Рустамом, уже девять лет. Троих детей у меня родили в доме. Две сестры Рустама — тоже по ребенку. Пять человек родились. Это добропорядочные люди, вернее которых я не встречала в своей жизни. Они ни разу не слили никакую информацию. У меня есть Эмиль, главный человек в нашей команде, тоже порядочный человек. Я ни одному человеку не позволю сказать ни одного плохого слова по поводу моей команды, — заявила Волочкова.

Ранее Волочкова заявила, что скандальное видео с эротическими танцами снимал бывший директор Никиты Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».

Также Волочкова сравнила «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с вертепом, а саму ее назвала предателем. Артистка подчеркнула, что была приглашена на скандальную вечеринку, но не пошла из-за обиды на Ивлееву. По ее словам, блогер была приглашена в дом балерины, после чего обсуждала ее в негативном свете с журналисткой Аленой Блин.