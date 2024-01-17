Волочкова сказала, что не пошла на «голую» вечеринку из-за обиды на Ивлееву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей сравнила «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с вертепом, а саму ее назвала предателем. Артистка подчеркнула, что была приглашена на скандальную тусовку, но не пошла из-за обиды на Ивлееву.

Меня звали на эту «голую» вечеринку. Но я же знала, что там будет вертеп, и я не хотела участвовать в этом. Я к предателям не особо отношусь хорошо. Настя Ивлеева была у меня дома, и мы с Никитой Джигурдой снимали для нее видео. А потом она же сидела и обсуждала меня с Аленой Блин (журналисткой Аленой Жигаловой. — NEWS.ru). Они про меня гадости лили... Как я пойду на вечеринку после такого? — заявила Волочкова.

Также Волочкова заявила, что скандальное видео с эротическими танцами снимал бывший директор Никиты Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».

Также Волочкова сообщила, что вряд ли продолжит дружбу с Джигурдой, потому что тот перестал отвечать на ее звонки и не пришел на встречу с журналистами. Артистка не верит в то, что это он опубликовал их скандальное видео. По словам артистки, это несет «репетиционные потери для них обоих».