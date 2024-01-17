«Подошел, снял штаны»: Волочкова назвала снимавшего видео с Джигурдой Волочкова заявила, что видео с Джигурдой снял его бывший директор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей заявила, что скандальное видео с эротическими танцами снимал бывший директор Никиты Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».

Год назад мы с Никитой Джигурдой после моего выступления приехали ко мне домой, выпили просекко. Все, что происходило, было в моем доме. Я у себя дома танцую. Никита в своем репертуаре, подошел, снял штаны. Я в красивых трусиках, потрясающая фигура... Снимал это видео Евгений, бывший директор Никиты. Я не знаю, кто слил [это видео], — заявила Волочкова.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что власти могут запретить артистам выступать в России, если они нарушили закон. Так он отреагировал на просьбу общественников отменить шоу балерины Анастасии Волочковой из-за видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы. По словам парламентария, танцовщицу можно «наказать рублем», бойкотируя ее выступления.

Шолохов подчеркнул, что все называют Анастасию Волочкову балериной, однако он не помнит, «чтобы она блистала в каком-то театре». По его мнению, ее профессия — это эпатаж. Парламентарий подчеркнул, что сам не пошел бы на шоу балерины.

14 января несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой танцуют Волочкова и Джигурда. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика актер становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног женщины. В ответ на действия Джигурды Волочкова разводит руками и смотрит, улыбаясь, в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

Позже балерина обвинила актера в сливе видео с их откровенным танцем. Волочкова объявила, что Джигурда ей больше не друг, и прокляла его, отметив, что ей стыдно за поступок звезды.