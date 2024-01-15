В Госдуме призвали россиян бойкотировать выступления Волочковой Шолохов предложил наказать Волочкову рублем после скандального видео с Джигурдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Власти могут запретить артистам выступать в России, если они нарушили закон, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так он отреагировал на просьбу общественников отменить шоу балерины Анастасии Волочковой из-за видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы. По словам парламентария, танцовщицу можно «наказать рублем», бойкотируя ее выступления.

Все называют Анастасию Волочкову балериной, однако я не помню, чтобы она блистала в каком-то театре. На мой взгляд, ее профессия — это эпатаж. Что касается отмены шоу, то власти могут запретить выступления в том случае, если был нарушен закон. Но когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, само общество может решить бойкотировать подобные мероприятия. Ведь кто-то ходит на ее шоу. Я не то что бы за деньги, и даром бы не пошел. И даже если бы оказался там, то развернулся бы и ушел, — сказал Шолохов.

Он призвал спрашивать в первую очередь с себя. Тогда, по мнению депутата, отпадет необходимость принудительно, с помощью структур, что-то регулировать или запрещать.

Ранее поклонники Волочковой осудили ее за новогоднее видео с фейковым президентом России Владимиром Путиным. На опубликованном в соцсетях ролике она интересуется у главы государства, сгенерированного нейросетью, какой бы он подарок хотел получить на Новый год, и получает ответ: «Билет на „Щелкунчик“». Пользователи задались вопросом, можно ли использовать изображение главы государства без его согласия, а также предположили, что такое не сойдет Волочковой с рук.