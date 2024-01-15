Что за новый скандал с видео Волочковой и Джигурды? Кто на кого обиделся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Пользователи Сети активно обсуждают слитое видео, на котором актер Никита Джигурда целует интимные зоны балерины Анастасии Волочковой. Кто опубликовал скандальный ролик, что сказали о нем в России?

Что за ролик с Волочковой и Джигурдой

Ночью 14 января Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видеозапись, на которой танцуют Волочкова и Джигурда. В середине ролика актер становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног бывшей примы Большого театра. В ответ на действия Джигурды Волочкова разводит руками и смотрит, улыбаясь, в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

По данным SHOT, видеозапись была сделана в начале 2023 года, однако утекла в Сеть только сейчас.

Кого Волочкова обвинила в сливе видео

Утром 15 января балерина обвинила в сливе видео Джигурду и объявила, что тот ей больше не друг. Танцовщица также прокляла актера, отметив, что ей стыдно за теперь уже бывшего близкого человека.

«В свободное от балетного зала и сцены время я в своем доме, как и на отдыхе, могу делать все, что я хочу. Только ты пьешь настойку на водке галимой с грибами мухоморами (и мы переживали за тебя), а я дорогое просекко», — заявила балерина в своих социальных сетях.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Что сказал Джигурда о слитом видео

Джигурда не стал извиняться перед Волочковой за слитое видео. В разговоре с NEWS.ru актер подчеркнул, что он не имеет отношения к публикации видео, и считает обвинения танцовщицы беспочвенными.

По мнению Джигурды, запись мог опубликовать оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова. В качестве доказательства своих слов артист напомнил, что балерина неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами.

«Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы!» — отметил Джигурда.

Экс-директор актера Антонина Саврасова-Абрамова считает, что скандальное видео мог выложить сам артист. Она предполагает, что он решился на это для собственного пиара.

«Никита всегда говорит, что все, что он делает, он делает правильно. Наверное, он считает, что сделал это правильно. Главное, что он на экране, о нем опять заговорили, вспомнили. Конечно, он сам слил в Сеть это видео, 100%», — заявила собеседница NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

Что в России сказали о видео с Волочковой и Джигурдой

Telegram-канал SHOT сообщил, что активисты из движения «Ветераны России» потребовали отменить все выступления Волочковой для большой аудитории.

«Поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам, совершенно недопустимо, особенно в разгар СВО. <...> Ранее балерина заявляла, что ее патриотизм проявляется в том, что она бесплатно приглашает детей на свои выступления. Следующее шоу она анонсировала весной в Петербурге», — пишет канал.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительными кадры с Джигурдой и Волочковой. Он призвал создать этический совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

Телеведущая Ксения Бородина назвала Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Она призвала балерину заняться своим здоровьем. Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее мнению, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.

Подписчики назвали Волочкову русской Бритни Спирс. Пользователи охарактеризовали происходящее как «стыд» и призвали бывшую приму Большого театра не позорить страну во время отдыха на Мальдивах.

«Наша русская Бритни Спирс! Уже не только себя опозорила, но и страну. Какое мнение теперь о русских?» — возмутилась в комментариях подписчица Татьяна.

Читайте также:

Составлен список друзей и врагов Анастасии Волочковой

«Голые» скандалы Ивлеевой, Волочковой, Джигурды: кто и зачем сливает видео

Анну Асти и Лолиту не лишат гражданства России? Кто встал на защиту певиц