Волочкова сообщила, что вряд ли продолжит дружить с Джигурдой Волочкова рассказала, что Джигурда перестал отвечать на ее звонки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей заявила, что вряд ли продолжит дружбу с актером Никитой Джигурдой, потому что тот перестал отвечать на ее звонки и не пришел на встречу с журналистами. Артистка подчеркнула, что не верит в то, что актер опубликовал их скандальное видео.

Он [Джигурда] же согласился вчера прийти на пресс-конференцию. Я думаю, что вряд ли [продолжу дружбу с ним]. Мое-то сердце простит, конечно, — сообщила Волочкова.

Волочкова также предположила, что Джигурда мог слить их совместное видео в сеть, но она в это не верит. По словам артистки, это несет «репетиционные потери для них обоих».