«Она глубоко больна»: Бородина высказалась о видео Волочковой и Джигурды Бородина посоветовала Волочковой заняться своим здоровьем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвала балерину Анастасию Волочкову глубоко больным человеком, которому требуется помощь окружения. Так экс-ведущая «Дома-2» отреагировала на скандальное видео, попавшее в Сеть, на котором актер Никита Джигурда снимает брюки с Волочковой. Бородина призвала балерину заняться своим здоровьем.

Я не вижу в этом ничего смешного. Насте давно пора понять, что ее окружение — это лютый [кошмар], что ради себя пора заняться своим здоровьем. Она глубоко больна и надо это увидеть окружению и помогать. А не просмотры делать, — высказалась Бородина.



Бородина также осудила людей, выложивших это видео в Сеть. По ее словам, нельзя пользоваться проблемами другого человека ради собственного пиара.

Хочется узнать, кто это [видео] снимал? Пиарщик Джигурды? Все, кто пытается о пытается на алкоголизме Волочковой выехать с помощью то интервью, то таких вот историй — дно! — заявила телеведущая.

Ранее организация «Ветераны России» потребовала запретить шоу Волочковой в России из-за видео, на котором Джигурда целует ее в трусы.

Общественники считают, что Волочкова подает плохой пример балеринам и ее выступления могут оказать негативное влияние на психику несовершеннолетних танцовщиц. Видео сняли еще в начале 2023 года, однако попало оно в Сеть недавно. Не исключено, что это было сделано на фоне скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой.