Волочкова рассказала о реакции жены Джигурды на скандал с домашним видео Волочкова: жена Джигурды понимает весь хайп нашей с ним дружбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в ходе пресс-конференции заверила, что у жены Никиты Джигурды Марины Анисимовой не было никаких претензий к ней из-за скандала с домашним видео, на котором актер поцеловал танцовщицу в трусы. Со слов Волочковой, Анисимова понимает, что отношения звезд — это хайп и эпатаж.

Марина сказала, что то, что касается Никиты и нашей дружбы, она уже все прекрасно понимает — это всегда какой-то эпатаж, какой-то хайп. И она вообще меня убеждала, что это не Никита сливал видео, — сказала Волочкова.

Также балерина исключила, что супруга актера могла слить скандальное видео в Сеть. Аргумент, что это могло быть сделано из-за ревности, ее не убедил.

А для чего? Логики нет в этом абсолютно. А как оно к ней попало? — ответила Волочкова.

На пресс-конференции балерина заявила, что подаст заявление в полицию на человека, слившего видео. Артистка подчеркнула, что не давала согласия на распространение личных видео, снятых в ее доме. По словам адвоката балерины Романа Попова, распространившим видео грозит наказание по 137-й статье УК «Сбор и распространение информации о частной жизни».