«Будем подавать в полицию»: Волочкова пригрозила слившим видео с Джигурдой Волочкова пообещала, что пожалуется в полицию по поводу слива видео с Джигурдой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей заявила, что подаст заявление в полицию на человека, слившего видео ее эротических танцев с Никитой Джигурдой. Артистка подчеркнула, что не давала согласия на распространение личного видео, снятого в ее доме. По словам адвоката балерины Романа Попова, распространившим кадры грозит наказание по статье 137 УК РФ «Сбор и распространение информации о частной жизни».

Будем подавать заявление в полицию. Вопросы к тому, кто снимал. Они все сейчас переобуются, они все сейчас говорят: «Это не я», — сообщила Волочкова.

Балерина отметила, что приглашает в свой дом тех, кому доверяет. Она выразила недоумение по поводу того, что эти люди опубликовали ее интимное видео. Снял их бывший директор Никиты Джигурды Евгений.





Волочкова также призналась, что зря осудила Джигурду за публикацию видео. Она пояснила, что не разобралась в ситуации и теперь уверена: актер не сливал кадры в Сеть. Также Волочкова отметила, что Никита Джигурда весь прошлый год провел на территории ДНР. Там он, по ее словам, поднимал боевой дух солдат.