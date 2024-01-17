«Жил год в Донбассе»: Волочкова вступилась за Джигурду Волочкова призналась, что зря осудила Джигурду за публикацию видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что зря осудила своего друга шоумена Никиту Джигурду за публикацию видео, в котором тот снял с нее домашние штаны. На пресс-конференции по поводу этого скандала она пояснила, что не разобралась в ситуации и уверена, что актер не сливал эти кадры в Сеть.

Я не разобралась в ситуации, когда написала свой пост, что — Никита, я больше не хочу с тобой дружить. Я не знала, что это не Никита сделал. А он, оказывается, как потом моя команда мне объяснила, выложил видео вот это с тем, что это действительно не его рук дело, — сказала балерина.

Также Волочкова отметила, что Джигурда весь прошлый год провел на территории ДНР. Там он, по ее словам, поднимал боевой дух солдат.

Никита Джигурда фактически жил год прошлый в Донбассе. Поддерживал дух солдат. А я создавала спектакли, на которые все зрители приходят абсолютно бесплатно. И даже новое свое шоу «Одержимость» я решила оставить на благотворительной основе, — сказала Волочкова.

Волочкова отметила, что им обоим не на руку было выкладывать это видео. Оно предназначалось для домашнего использования, «чтобы сесть в 70 лет и посмотреть, как дурачились и зажигали».

Также Волочкова во время пресс-конференции заявила, что скандальное видео с эротическими танцами снимал бывший директор Никиты Джигурды Евгений. Артистка сообщила, что перед этим они с актером «выпили просекко».