«Мне не за что извиняться»: Джигурда резко ответил на обвинения Волочковой Джигурда опроверг обвинения в публикации видео с Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

Артист Никита Джигурда не считает нужным извиняться перед Анастасией Волочковой за видеозапись, на которой он целует балерину в трусы. В комментарии для NEWS.ru артист заявил, что он не имеет отношения к публикации видео. Обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными. По мнению актера, запись могла быть опубликована оператором, снимавшим «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или самой Волочковой.

Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Ее обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Ибо не я распространил это прошлогоднее видео закрытой репетиции спектакля для взрослых. Выставил в интернет или тот, кто снимал, или сама Анастасия Волочкова, — заявил артист.

В качестве доказательства Джигурда напомнил, что Волочкова неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами. При этом артист отметил, что он не ожидал такой реакции от балерины, обвинившей его в «сливе» записи. Он предполагает, что обвинения и публикация видео связаны с грядущим днем рождения певицы.

Настенька сама (сознательно или сгоряча) подлила масла в огонь. Перед празднованием своего дня рождения в самый раз. Отвлекаем народ от классовой борьбы! — отметил Джигурда.

Как сообщалось ранее, организация «Ветераны России» потребовала запретить шоу Анастасии Волочковой после публикации видеозаписи с Никитой Джигурдой. Общественники считают, что балерина подает плохой пример подрастающему поколению.