Ивлеева, Джигурда, алкоголизм: что Волочкова сказала на пресс-конференции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова 17 января провела пресс-конференцию в Москве после того, как в Сети появилось видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы. Какие подробности известны, что сказала балерина?

Что за видео с Волочковой оказалось в Сети

14 января несколько Telegram-каналов опубликовали видеозапись, на которой Анастасия Волочкова и Никита Джигурда танцуют. Сначала танец выглядит вполне обычным, но в середине ролика актер становится перед балериной на колени, стягивает с ее бедер спортивные штаны и начинает целовать нижнее белье между ног.

В ответ на действия артиста Волочкова разводит руками и, улыбаясь, смотрит в камеру. Затем действие сменяется продолжением танцев и объятиями.

Почему поссорились Волочкова и Джигурда

На следующий день Анастасия Волочкова обвинила в сливе видео Никиту Джигурду и заявила, что больше не считает его своим другом.

Джигурда в ответ не стал извиняться. По его словам, он не имеет отношения к публикации ролика. Актер в беседе с NEWS.ru предположил, что видео мог слить оператор, снимавший «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или сама Волочкова.

Какие последствия могут ждать Волочкову и Джигурду

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительным видео с Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой и призвал создать этический Совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Джигурда

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что народ может «наказать рублем» танцовщицу, бойкотируя ее выступления.

Что Волочкова сказала про Джигурду на пресс-конференции

Анастасия Волочкова во время пресс-конференции в студии Национальной службы новостей сообщила, что видео с эротическими танцами снимал бывший директор Никиты Джигурды Евгений.

«Год назад мы с Никитой Джигурдой после моего выступления приехали ко мне домой, выпили просекко. Все, что происходило, было в моем доме. Я у себя дома танцую. Никита в своем репертуаре, подошел, снял штаны. Я в красивых трусиках, потрясающая фигура... Снимал это видео Евгений, бывший директор Никиты», — пояснила танцовщица.

Также балерина заявила, что зря осудила шоумена за публикацию ролика. Она отметила, что не до конца разобралась в ситуации и уверена, что Джигурда не сливал кадры в интернет.

При этом Волочкова подчеркнула, что теперь вряд ли продолжит дружить с актером, так как он перестал отвечать на ее звонки и не пришел на пресс-конференцию.

Что Волочкова сказала про алкоголизм

Анастасия Волочкова считает, что обвиняющие ее в неподобающем поведении критики сами не святые. Она обратила внимание, что в России многие злоупотребляют алкоголем, однако именно ее решили сделать козлом отпущения.

«Вы говорите, что кого-то я обидела, кого-то оскорбила, а у меня встречный вопрос. А эти все люди святые? Они не пьют, не курят, не танцуют, не ругаются матом? Нашли козла отпущения в лице Анастасии Волочковой. Да, это выгодно. Потому что дядя Вася пьяный, валяющийся в луже возле подъезда, никому не интересен. Полстраны у нас бухают голимую водку, а Волочкова пьет дорогое просекко со свежей клубникой на отдыхе», — высказалась балерина на пресс-конференции.

Она добавила, что делает это вне сцены и вне балетного зала.

Почему Волочкова не пошла на «голую» вечеринку

Анастасия Волочкова во время пресс-коферении сравнила «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой с вертепом, а саму ее назвала предателем. Она рассказала, что была приглашена на мероприятие, но не пошла из-за обиды на телеведущую.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

«Я к предателям не особо отношусь хорошо. Настя Ивлеева была у меня дома, и мы с Никитой Джигурдой снимали для нее видео. А потом она же сидела и обсуждала меня с блогером Аленой Блин (Жигаловой). Они про меня гадости лили. Как я пойду на вечеринку после такого?» — рассказала балерина.

Что Волочкова сказала про Донбасс

Анастасия Волочкова заявила, что не поедет в Донбасс со своим балетом, потому что не видит «своей миссии там». Артистка объяснила, что в ее шоу принимают участие девочки 10 лет.

При этом она отметила, что, если потребуется, она готова поддержать родину «хоть в Донбассе, хоть на Луне».

«С балетом я не могу приехать, потому что у меня девочки, им по 10 лет. Я в Донбассе с 18 лет, я за Россию — и на Донбасс, и на Луну», — сказала Волочкова на пресс-конференции.

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