Джигурда и Волочкова: последние новости 17 января, конфликт, последствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда попали в скандал после публикации их совместного видео приватного характера. Какие известны последние новости об этом?

Что за видео с Волочковой и Джигурдой

14 января Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видеозапись, на которой были вместе запечатлены Анастасия Волочкова и Никита Джигурда.

«Не время спать, мои золотые. Подоспели секретные кадры попойки Волочковой с Джигурдой. Слабонервным не смотреть!» — написали авторы канала.

На видео Никита Джигурда в кожаных ботфортах и Анастасия Волочкова в бюстгальтере и спортивных штанах танцуют в доме балерины. В какой-то момент артист падает перед танцовщицей на колени, стягивает с нее штаны и целует между ног. Она при этом разводит руками и смотрит с улыбкой в камеру. Видео было записано еще в начале 2023 года.

Кого Волочкова и Джигурда обвиняют в сливе ролика

Утром 15 января балерина обвинила в сливе видео Джигурду и объявила, что тот ей больше не друг. Танцовщица также прокляла актера, отметив, что ей стыдно за теперь уже бывшего близкого человека. На следующий день Волочкова отказалась от обвинений в адрес актера и заявила, что их «столкнули лбами», чтобы поссорить.

Никита Джигурда в интервью NEWS.ru заявил, что знает человека, который снимал скандальное видео с участием Волочковой. По его словам, «оператор» ранее работал у него администратором.

«И я, и Анастасия знаем того, кто снимал это видео с танцем. Этот человек работал у меня администратором, а в прошлом году сам уволился и перешел на более оплачиваемую работу. Анастасия тогда, тоже не разобравшись, стала на защиту этого человека», — объяснил шоумен.

По мнению Никиты Джигурды, видео просочилось в Сеть по вине бывшего администратора или самой Анастасии Волочковой.

«Повторяю, или он слил видео, или Настя. Но, судя по оскорблениям, которые она мне прислала, Настя очень возмущена, не контролирует себя. Я не знаю, почему Волочкова решила грязно обвинить меня в сливе закрытой репетиции. Меня, который знает многие ее тайны», — отметил артист.

Как могут наказать Волочкову за видео с Джигурдой

Видео артистов привлекло внимание общественников. Как пишет Telegram-канал SHOT, активисты из движения «Ветераны России» потребовали отменить все выступления Волочковой для большой аудитории.

«Поведение звезды, которая ставит себя в пример маленьким девочкам-балеринам, совершенно недопустимо, особенно в разгар СВО. <...> Ранее балерина заявляла, что ее патриотизм проявляется в том, что она бесплатно приглашает детей на свои выступления. Следующее шоу она анонсировала весной в Петербурге», — сообщил источник.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru заявил, что народ может «наказать рублем» танцовщицу, бойкотируя ее выступления.

«Что касается отмены шоу, то власти могут запретить выступления в том случае, если был нарушен закон. Но, когда идет речь о безвкусице и вызове публичной морали, само общество может решить бойкотировать подобные мероприятия. Ведь кто-то ходит на ее шоу. Я не то чтобы за деньги, и даром бы не пошел. И даже если бы оказался там, то развернулся бы и ушел», — уточнил Шолохов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал отвратительным видео с Волочковой и Джигурдой и призвал создать этический Совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов.

«Я считаю, что это недопустимо, это отвратительно, и мы возвращаемся к вопросу создания некоего этического Совета деятелей культуры, который бы мог доступным языком объяснить недопустимость подобных вещей. <...> Если [артисты] согласятся принять условия, тогда вопросов нет. Если они продолжат это делать — тогда не обижайтесь: это полный бан и отлучение от сцены», — сказал политик.

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