Опубликовано видео с недовольной вниманием журналистов Волочковой Волочкова ответила матом на вопрос журналиста о злоупотреблении алкоголем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова, вернувшись с отдыха на Мальдивах, заявила, что своим творчеством она светит для России, и пригласила встретившихся ей в аэропорту журналистов на пресс-конференцию 17 января. При этом корреспондент Telegram-канала SHOT задал ей вопрос о злоупотреблении алкоголем, на что балерина ответила матом.

Вы куда вообще лезете, в мое творчество? У меня, посмотрите, какая охрана. Я вам хочу сказать, что моим творчеством я свечу для России. И я бесплатно всех приглашаю. Вы вообще в своем уме или нет? Вы со своими телефонами приходите завтра на мою пресс-конференцию, — сказала Волочкова.

Охранники Волочковой использовали фонарики, чтобы помешать видеосъемке. Включенные приборы они направляли на объективы смартфонов.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал россиян бойкотировать выступления Волочковой. Так он отреагировал на просьбу общественников отменить шоу балерины Анастасии Волочковой из-за видео, на котором актер Никита Джигурда целует ее в трусы.