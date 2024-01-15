«Отлучение от сцены»: Милонов о скандале с Джигурдой и Волочковой Милонов предложил создать Совет по этике после публикации видео с Волочковой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» назвал отвратительным видео с целующим балерину Анастасию Волочкову в трусы актером Никитой Джигурдой. Он призвал создать этический Совет деятелей культуры, который бы «объяснял недопустимость» подобных поступков и ограничивал публичную деятельность некоторых артистов. Тем, кто продолжит вести себя неподобающе, он пригрозил отлучением от сцены.

Я считаю, что это недопустимо, это отвратительно, и мы возвращаемся к вопросу создания некоего этического Совета деятелей культуры, который бы мог доступным языком объяснить недопустимость подобных вещей. <...> Если [артисты] согласятся принять условия, тогда вопросов нет. Если они продолжат это делать — тогда не обижайтесь: это полный бан и отлучение от сцены, — подчеркнул политик.

Он также задался вопросом, как относится к этой ситуации военная операция на Украине, к которой апеллировали «Ветераны России», требуя наказать балерину. По словам Милонова, речь идет только о бестактном и глупом поведении Анастасии Волочковой.

Джигурда заявил, что не считает нужным извиняться перед Волочковой за скандальную видеозапись. Артист сказал, что не имеет отношения к публикации видео. Обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными. По мнению актера, запись могла быть опубликована оператором, снимавшим «закрытую репетицию спектакля для взрослых», или самой Волочковой.



В качестве доказательства Джигурда напомнил, что Волочкова неоднократно публиковала видео с их совместными перформансами. При этом артист отметил, что он не ожидал такой реакции от балерины, обвинившей его в «сливе» записи. Он предполагает, что обвинения и публикация видео связаны с грядущим днем рождения певицы.