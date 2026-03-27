Никите Джигурде — 65. Скандалы, рехаб, Волочкова: как сейчас живет шоумен

Актер и певец Никита Джигурда 27 марта отмечает 65-летие. Как сложились личная жизнь и карьера эпатажного артиста, в какие скандалы он попадал?

Чем прославился Джигурда

Никита Джигурда — актер, кинорежиссер, сценарист и певец, родился 27 марта 1961 года в Киеве. После школы он поступил в Киевский институт физкультуры, где получил звание кандидата в мастера спорта по гребле на каноэ. Однако через полтора года забрал документы и перевелся в Киевский театральный институт. В 1983 году по совету режиссера Виталия Малахова переехал в Москву, где поступил в Щукинское училище и окончил его в 1987 году.

В том же году Джигурда начал работать в Театре на Таганке, который возглавлял Юрий Любимов. В мае 1981 года он попал в психиатрическую больницу с диагнозом «гипоманиакальный психоз».

В 26 лет Никита Джигурда начал актерскую карьеру, присоединившись к труппе «У Никитских ворот». Дебютировал в кино в 1986 году, сыграв солдата в фильме «Раненые камни». В 1991-м исполнил роль Андрея Курбского в «Откровении Иоанна Первопечатника». Зрители также высоко оценили его работу в фильме «Любить по-русски», где он показал противостояние «новых русских» и фермеров. Джигурда пробовал себя и в музыке, начав в 1987 году с альбома «Перестройка».

Никита Джигурда завоевал популярность благодаря своему яркому и провокационному стилю. Этот образ он начал активно развивать с появлением на телешоу. В начале карьеры его знали лишь узкие круги интеллектуалов, но он быстро понял, что шоу и эпатаж могут сделать его успешным. В 2008 году участие в реалити-шоу «Последний герой» и скандал на программе «Пусть говорят» укрепили за ним репутацию громогласного скандалиста. Его необычные поступки и провокационные стихи привлекли внимание широкой публики и сделали его заметной фигурой в шоу-бизнесе.

Что известно о личной жизни Джигурды

Никита Джигурда был женат четыре раза. Его первой женой стала однокурсница Нелли, с которой у него родился сын Владимир. Второй супругой артиста была актриса Марина Есипенко.

Третьей женой Джигурды стала поэтесса и фотограф Яна Павелковская. У них родились сыновья Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан.

В 2008 году Джигурда вступил в брак с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной. У пары появились двое детей: сын Мик-Анжель-Крист и дочь Эва-Влада. В 2016 году они развелись, и Марина с детьми переехала во Францию.

По словам Анисиной, расставание произошло из-за эпатажного поведения Джигурды и его пагубных привычек.

«Я поставила условие к перемирию: Никита должен был лечиться. Договоренность он так и не сдержал, а его болезнь стала только прогрессировать. Считаю, что он просто опасен. Так что мое решение развестись окончательное», — говорила она.

В 2021 году Джигурда и Анисина вновь поженились.

В каких скандалах был замечен Джигурда

Никита Джигурда часто оказывался в центре скандалов из-за своих провокационных высказываний и эксцентричного поведения. Однако сам артист утверждал, что играл роль эпатажного человека только за деньги и на самом деле не является таким.

«Две трети моих скандалов в Интернете и на телевидении — это оговоренные акции, как правило, оплачиваемые», — говорил актер.

В 2008 году Джигурда планировал участвовать в шоу «Последний герой». Однако он отказался прыгать в море с борта судна и покинул проект в первый же день. Позже артист объяснил свой поступок тем, что приехал на шоу как гость. В одном из выпусков Джигурда рычал, называя это «рыком марала», и читал стихотворение с нецензурной лексикой.

Джигурда снимал фильмы, где подробно рассказывал о своих увлечениях. Он также делился видео, на которых встречался с Мариной Анисиной и участвовал в родах жены.

В 2016 году актер объявил о смене имени на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден. Он объяснил это решение тем, что это его родовые фамилии.

На пресс-конференции, которая была посвящена разводу Джигурды с Анисиной, актер устроил эротический танец.

В 2024 году Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова оказались в центре скандала после того, как в интернете появилось откровенное видео. На записи Джигурда опускается на колени и целует Волочкову. Движение «Ветераны России» потребовало от прокуратуры проверить участников ролика на соблюдение законодательства.

В сливе видео Волочкова обвинила Джигурду.

«Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны», — писала она в своих соцсетях.

Чем сейчас занимается Джигурда

Никита Джигурда продолжает творческую деятельность. 14 ноября с участием артиста состоялась премьера шоу «Звезды под капельницей», куда артисты шоу-бизнеса пришли лечиться от зависимостей.

В эфире программы Джигурда помирился с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой, с которой поссорился два года назад после публикации их совместного видео приватного характера. Для участников программы в первом выпуске подготовили вечеринку, после которой актер не мог стоять на ногах. Ведущий шоу, нарколог Василий Шуров, поставил ему диагноз — вторая стадия зависимости с полным отрицанием проблемы.

Музыкант отказался от лечения и самостоятельно покинул проект в первой серии со словами: «Я здесь самый нормальный. Не считаю, что у меня есть проблемы. Я человек, совсем не зависимый от алкоголя».

Джигурда изредка снимается в кино. В 2026 году с ним ожидается премьера фильма «Искусство видеть».

