Воссоединение «Чай вдвоем», соперничество с отцом: где сейчас Денис Клявер

Певец Денис Клявер высказался о возможном воссоединении со Стасом Костюшкиным в рамках группы «Чай вдвоем». Могут ли они возродить коллектив, что известно о личной жизни артиста?

Что Клявер сказал о воссоединении группы «Чай вдвоем»

По словам Клявера, которые приводит Telegram-канал «Звездач», на данный момент самое главное — что песни группы все еще звучат. Так что примирение со Стасом Костюшкиным, считает он, — вопрос времени.

«Думаю, это когда-то произойдет. Самое главное, что эти песни звучат, их слушают, делают ремиксы, например, на песню „Желанная“. Это очень приятно», — сообщил Денис.

Группа «Чай вдвоем» появилась на сцене в 1994 году. Песни «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна» принесли ей широкую известность. В 2012 году Клявер и Костюшкин объявили о завершении совместной работы и начали сольные проекты.

«Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра... Был творческий тупик жанра „Чай вдвоем“. Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный, романтичный я», — пояснял Денис.

Тем не менее в мае 2023 года экс-участники дуэта воссоединились и исполнили новую песню — «Нежная». Музыканты также заявили, что это не разовая акция.

В ноябре того же года на пресс-бранче XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» Клявер заявил о возвращении на сцену группы «Чай вдвоем». Певец тогда отметил, что коллектив планирует гастролировать по стране.

Что известно о личной жизни Клявера

Клявер состоял в отношениях с певицей Евой Польной. В 2005 году Польна родила дочь Эвелин. Артистка долгое время скрывала имя отца ребенка, а в 2010 году бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался в отцовстве. Польна и Клявер сохраняют дружеские отношения.

Когда Клявер встречался с Польной, он был женат на танцовщице шоу-балета Лаймы Вайкуле — Юлии. Музыкант заметил, что тогда все считали, будто Польна состоит в отношениях с коллегой по группе Юрием Усачевым. Именно Усачев отвез певицу в роддом. Ева и Денис договорились никому не рассказывать о своих чувствах.

«Да, у нас были отношения и родился ребенок, но мы не состояли в браке и расстались. Официально Денис признал свое отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние, и долгое время это удавалось. Даже наши знакомые артисты ничего не знали», — рассказывала Польна.

На Юлии Клявер женился в 2001 году. 6 октября 2001-го у пары родился сын Тимофей.

«Мы жили хорошо, но постепенно мои чувства остыли, любовь ушла. Однако из-за Тимохи я не решался на развод», — говорил Клявер.

По его словам, он «мучился» три года. Параллельно в его жизни появилась юрист Ирина Федотова, которая стала его третьей женой. Сам певец подчеркивал, что Ирина не разрушала его семью, они стали встречаться только тогда, когда он понял, что любовь к жене прошла. В 2010 году второй брак певца был расторгнут. В том же году он женился на Ирине. 24 сентября 2013 года у них родился сын Даниэль.

Что Клявер говорил о своем знаменитом отце Олейникове

Клявер выражает сожаление, что не имел возможности провести больше времени с отцом Ильей Олейниковым, одним из создателей передачи «Городок», так как был слишком увлечен своей карьерой. Олейников скончался в 2012 году.

«С 1995 года мы постоянно были в гастрольном графике, и папа тоже с Юрой Стояновым постоянно гастролировал. Тогда мобильных телефонов и видеосвязи не было. Папа прекрасно понимал, что добился той популярности, о которой мечтал, и наслаждался всеми гастрольными съемками», — сказал Клявер.

Также певец признавался, что всю жизнь «внутренне конкурировал с папой».

«Не знаю, почему так… Он меня никогда не стебал, не обижал и не унижал. Но мне почему-то всегда хотелось ему доказать, что я типа крутой. Хотя не было у нас такого, чтобы отец был против моего увлечения (творчеством. — NEWS.ru). Все его „против“ выражалось в том, что он не прилагал к этому никаких усилий», — вспоминал Клявер.

