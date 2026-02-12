«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин

Певец Стас Костюшкин рассказал, как воспринимает хейт в свой адрес. Что еще говорил артист о недоброжелателях и почему музыкант Денис Клявер может быть в обиде на него?

Хейтеры

Костюшкин признался, что с юмором относится к хейту в свой адрес. По словам артиста, он нередко становится объектом нападок из-за своей внешности и образа жизни, однако такое внимание вовсе не трогает его.

«Что касается хейта в целом, он меня не трогает. Да, я не всем нравлюсь, а мужики меня вообще терпеть не могут. Ну а кто такого будет терпеть? Отвратительное зрелище, не смог к 55 годам брюхо отрастить!» — высказался Костюшкин.

Певец отметил, что, вопреки некоторым мнениям, он не злоупотребляет автозагаром. По словам знаменитости, он, как уроженец Одессы, сам по себе очень смуглый и «уже через минуту на солнце становится черным».

Почему Клявер в обиде на Костюшкина

Психолог Марианна Абравитова, комментируя слова солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера о творчестве Костюшкина, заявила о непрожитой обиде Клявера. Как она отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», также за красивыми словами скрывается упрек.

Клявер до этого выразил непонимание, почему Стас Костюшкин, по его мнению, «делает песни ниже своего уровня». Психолог увидела в этих словах непрожитую обиду, связанную с распадом группы, который положил конец успеху обоих артистов. Она отметила, что Клявер и Костюшкин были на пике славы. когда были вместе.

«Все это обрамлено достаточно красиво: „Я переживаю за этого человека и хотел бы его реализации“. По факту это обида, которая облачена в красивые обертки», — объяснила специалист.

В критике Клявера есть доля правды, поскольку потенциал Костюшкина больше, чем он реализует, однако это относится и к самому Кляверу, добавила Абравитова.

Что известно о возвращении группы «Чай вдвоем»

Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 году. Особую популярность приобрели песни «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». В 2012 году Клявер и Костюшкин объявили о распаде коллектива и занялись сольной карьерой.

«Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра… Был творческий тупик жанра „Чай вдвоем“. Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный, романтичный я», — пояснял Денис Клявер.

Тем не менее в мае 2023 года экс-участники дуэта воссоединились и исполнили новую песню — «Нежная». Музыканты также заявили, что это не разовая акция.

В ноябре того же года на пресс-бранче XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» Клявер заявил о возвращении на сцену группы «Чай вдвоем». Певец тогда отметил, что коллектив планирует гастролировать по стране.

