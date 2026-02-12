Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 03:41

«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин

Стас Костюшкин Стас Костюшкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Стас Костюшкин рассказал, как воспринимает хейт в свой адрес. Что еще говорил артист о недоброжелателях и почему музыкант Денис Клявер может быть в обиде на него?

Хейтеры

Костюшкин признался, что с юмором относится к хейту в свой адрес. По словам артиста, он нередко становится объектом нападок из-за своей внешности и образа жизни, однако такое внимание вовсе не трогает его.

«Что касается хейта в целом, он меня не трогает. Да, я не всем нравлюсь, а мужики меня вообще терпеть не могут. Ну а кто такого будет терпеть? Отвратительное зрелище, не смог к 55 годам брюхо отрастить!» — высказался Костюшкин.

Певец отметил, что, вопреки некоторым мнениям, он не злоупотребляет автозагаром. По словам знаменитости, он, как уроженец Одессы, сам по себе очень смуглый и «уже через минуту на солнце становится черным».

Почему Клявер в обиде на Костюшкина

Психолог Марианна Абравитова, комментируя слова солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера о творчестве Костюшкина, заявила о непрожитой обиде Клявера. Как она отметила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», также за красивыми словами скрывается упрек.

Клявер до этого выразил непонимание, почему Стас Костюшкин, по его мнению, «делает песни ниже своего уровня». Психолог увидела в этих словах непрожитую обиду, связанную с распадом группы, который положил конец успеху обоих артистов. Она отметила, что Клявер и Костюшкин были на пике славы. когда были вместе.

«Все это обрамлено достаточно красиво: „Я переживаю за этого человека и хотел бы его реализации“. По факту это обида, которая облачена в красивые обертки», — объяснила специалист.

В критике Клявера есть доля правды, поскольку потенциал Костюшкина больше, чем он реализует, однако это относится и к самому Кляверу, добавила Абравитова.

Что известно о возвращении группы «Чай вдвоем»

Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 году. Особую популярность приобрели песни «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». В 2012 году Клявер и Костюшкин объявили о распаде коллектива и занялись сольной карьерой.

«Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра… Был творческий тупик жанра „Чай вдвоем“. Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный, романтичный я», — пояснял Денис Клявер.

Тем не менее в мае 2023 года экс-участники дуэта воссоединились и исполнили новую песню — «Нежная». Музыканты также заявили, что это не разовая акция.

В ноябре того же года на пресс-бранче XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» Клявер заявил о возвращении на сцену группы «Чай вдвоем». Певец тогда отметил, что коллектив планирует гастролировать по стране.

Читайте также:

Развод, слова об СВО, разлад со Светлаковым: как живет Михаил Галустян

«Спартак», Месси, Бекхэм: кто из звезд футбола засветился в файлах Эпштейна

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Стас Костюшкин
певцы
шоу-бизнес
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В небе Ярославля начали действовать ограничения
Макрон сказал, когда кончилась эпоха дешевой энергии для Европы
SHOT сообщил, что украинские БПЛА атаковали российскую область
Песков назвал условие для возвращения WhatsApp в Россию
«Чай вдвоем», хейтеры, обида Клявера: как сейчас живет Стас Костюшкин
Онищенко озвучил среднюю продолжительность жизни в России
Названы страны с самыми низкими ценами на проживание для туристов
«С мужеством и достоинством»: звезда «Бухты Доусона» умер после болезни
В США раскрыли условия снятия санкций с российской нефти
Мирный житель погиб от дрона ВСУ в собственной машине
Грушко раскрыл, как РФ ответит на размещение США дальнобойных ракет в ФРГ
Медведев рассказал про съезд «Единой России» в августе
Семь мирных жителей попали под удар ВСУ в Белгородской области
Суд утвердил вердикты по делу о теракте 2016 года в Ницце
«Поцарапать в двери Кремля»: президент Литвы высказался о России и ЕС
Жители Харькова разгневались из-за языковых патрулей
Главные красотки Олимпиады: ради них нужно следить за соревнованиями
Развод, слова об СВО, разлад со Светлаковым: как живет Михаил Галустян
Калуга, Саратов и Волгоград перекрыли небо
Мошенники начали рассылать валентинки от имени Дурова к 14 Февраля
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.