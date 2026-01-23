Составлен список поддержавших Украину звезд, которые резко «переобулись»

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова раньше называла Крым украинским, а народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда пел на Майдане. Кто из артистов несколько лет назад выступил в поддержку Украины, но изменил точку зрения?

Волочкова оскорбила Валерию и Пригожина?

В апреле 2014 года балерина Анастасия Волочкова устроила в Киеве презентацию своего клипа на песню «Я буду с тобой». Как рассказала артистка в интервью украинскому телеканалу, она сделала это вопреки многим российским артистам, которые начали отказываться посещать «бандеровскую Украину». В разговоре Волочкова призналась, что ее бабушки, дедушки и папа родом с Украины, а мама окончила институт во Львове. Она добавила, что считает себя своей в этой стране, и назвала Крым частью Украины.

«Меня настолько возмутили слова Валерии и Иосифа Пригожина [об отказе выступать на Украине]. Я считаю их не очень честными людьми, не имеющими своей позиции. Когда человек то вправо, то влево, в зависимости от того, куда подует ветер власти… Для меня эти люди как политические проститутки», — заявила Волочкова.

Соответствующий сюжет украинского телеканала опубликовал в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

После начала СВО на Украине артистка поддержала действия российских властей и присоединилась к штабу помощи спецоперации. Теперь она называет себя «балериной всея Руси» и уверяет, что прославляет нашу страну своими выступлениями.

Джигурда выступал на Майдане

Актер Никита Джигурда выступал на площади Независимости в 2013 году, исполнив гимн Украины. Шоумен поддержал участников акции за отставку украинского президента Виктора Януковича и евроинтеграцию, прочел стихи на украинском языке и прокричал в камеру известный лозунг. Соответствующий сюжет украинского телеканала также опубликовал Бородин.

Никита Джигурда, 2013 г. Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

«Украина — це Европа», — прокричал Джигурда в камеру.

После артист опроверг свое участие в военном перевороте. Он пояснил, что приезжал на мирные протесты, а после 2014 года понял, что Украину захватили националисты.

«Произошел переворот. И после того как националисты совершили кровавое жертвоприношение и сожгли заживо людей в Одессе и пообещали, что 9 мая, если кто в Донецке выйдет на парад Победы, сожжем, уничтожим… То, что сейчас постят все: типа Джигурда переобулся, — ничего я не переобувался!» — говорил он.

После начала СВО Джигурда начал активно помогать российским солдатам и привозить в Донбасс гуманитарную помощь. В частности, в 2024 году он посетил одно из подразделений в зоне СВО, передав российским бойцам беспилотники.

Кто еще изменил отношение к Украине

Украинский певец Иван Дорн тоже изменил свое отношение к России после 2022 года. Сначала он осудил СВО на Украине и занял проукраинскую позицию. Однако вскоре музыкант столкнулся с нападками националистов на родине и был вынужден переехать с семьей во Францию.

В 2025 году он дал интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признавшись, что его преследовали на родине за слова о братских народах России и Украины и ему «было страшно».

Дорн рассказал, что родился в Челябинске, а многие его родственники живут в Башкортостане. Он отказался от резких негативных высказываний в адрес россиян, за что был предан гонениям. После Дорн пожаловался, что теперь его «не принимают ни свои, ни чужие». В Европе музыкант выпустил альбом на русском языке, а также признался, что из-за отсутствия выступлений иногда живет на деньги жены.

Перестала публично поддерживать Украину и певица Светлана Лобода. После начала СВО артистку выдворили из РФ и запретили ей въезд в страну на 50 лет. В 2022 году звезда начала собирать гуманитарную помощь для украинцев и помогла восстановить свой родной город Ирпень. Однако выступать на Украине ей не позволили. Зрителей и общественников возмущало отсутствие в ее репертуаре украинских песен и нежелание отказываться от русского языка.

Светлана Лобода Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году в интервью BBC Лобода заявила: она не будет переводить свои песни на украинский, добавив, что «не русский язык убивает украинских детей», чем окончательно разозлила земляков. Сейчас Лобода живет в Латвии, где продолжает записывать новые треки. Последняя песня артистки под названием «Малышка на миллион» была написана на русском языке.

«Переобулся» и голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм, который в декабре 2022 года приезжал в Ужгород и выкрикивал украинские лозунги. Весной 2025 года он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, выразив желание посетить Россию в качестве «посла мира».

«Я бы с удовольствием. Мы любим вас! Большое спасибо, передаю поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье», — сказал актер в ролике.

