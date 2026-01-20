Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара

Контракт истек: почему Алла Пугачева и Максим Галкин больше не пара

Народная артистка СССР Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут расстаться. По слухам инсайдеров, брачный контракт, скреплявший их союз, подошел к концу. В чем могут быть причины?

Причина 1: миссия «Семья» завершена

По мнению инсайдеров, дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, двойня Лиза и Гарри, были не просто наследниками, а главным стратегическим проектом их союза. Для Пугачевой — доказательство того, что жизнь начинается после 60. Для Галкина — мгновенная трансформация из пародиста в образцового отца и семьянина.

Сейчас детям уже 12, их будущее определено, фотосессии в глянцевых журналах проведены, общественный резонанс достигнут. Родительский контракт выполнен на 100%. Совместное предприятие «Воспитание наследников» больше не требует круглосуточной работы в режиме «муж и жена», добавили инсайдеры.

Причина 2: деньги поделены, бренд распался

Если раньше артисты работали над совместным брендом «Пугачева — Галкин», то после отъезда из России их финансовые вселенные разошлись по разным орбитам. Галкин сосредоточился на построении империи стендапов и ведении блога, а Пугачева пытается сохранить свое имя, изредка выпуская новые композиции.

Их активы — виллы, счета, авторские права — давно распределены, ни о каком общем бизнесе речь не идет. Финансовые траектории супругов разошлись навсегда, а значит, пришел конец и «деловому браку», пишут источники.

Причина 3: разница в политических взглядах

Это самая болезненная и очевидная причина «развода». После 2022 года гражданские позиции Аллы Пугачевой и Максима Галкина могли кардинально и навсегда разойтись. Исполнительница привыкла дружить с властью и обходить острые вопросы стороной. В то же время признанный иностранным агентом комик занял непримиримую позицию и открыто критиковал руководство РФ.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Сохранить осторожную дипломатичность у пары не получилось. В таком раскладе не может быть не только общего будущего, но и общего настоящего. Ни один контракт этого не предусматривает, считают инсайдеры.

Причина 4: артисты не живут вместе

Частые гастроли Максима Галкина, его усталость от постоянных выступлений и напряжение из-за недостатка денег в семье фактически разделили супругов. Большую часть года они не живут вместе, почти не общаются и проводят время с детьми порознь. Алла Пугачева — в уединении на Кипре, а ее муж — на горнолыжных курортах в Альпах.

Сохранить полноценный брак в такой ситуации непросто, вот почему это могло стать еще одной причиной их возможного расставания. Звездная семья превратилась в формальность, удобную лишь для протокола, пишут инсайдеры.

Причина 5: карьерный лифт остановился

Источники вспомнили, что Алла Пугачева открыто заявляла, что «подняла» бывшего мужа народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Тот же сценарий, но с другим финалом мог работать и с Максимом Галкиным. Брак с Примадонной подарил комику мгновенный статус «звезда первой величины», доступ на любую сцену, высокие гонорары.

Однако после отъезда Пугачева потеряла рычаги влияния в российской индустрии. Галкин стал изгоем на федеральном ТВ. Карьерный лифт, который когда-то взлетел до небес, застрял между этажами. Если этот пункт и был в их условном «контракте», его аннулировала сама жизнь, уверены инсайдеры.

Ранее Пугачева рассказала, как помогла Киркорову по просьбе его родственников. По ее словам, 10-летний союз с молодым артистом вывел его на новый уровень популярности.

«Решили, что я года три буду с ним, подниму его (Филиппа Киркорова. — NEWS.ru). Стать мужем Пугачевой — это сразу привлекает внимание… Это такой ход примитивный, конечно, но очень хорошо работал в то время и сейчас работает. Я ему дала все, что могла», — призналась певица.

