«Народ требует крови»: проблемы Долиной не закончены? Новое дело

Новая собственница квартиры в Хамовниках, принадлежавшей певице Ларисе Долиной, готовит очередной иск к певице. За что будет судиться Полина Лурье, действительно ли проблемы Долиной не закончены?

За что Лурье хочет подать в суд на Долину

Адвокат Лурье Светлана Свириденко рассказала, что с Долиной хотят взыскать издержки, которые покупательница квартиры понесла в судебном споре.

«Заселение Лурье в квартиру прошло спокойно. Закончили, вынесли акт об окончании исполнительного производства, и все. Теперь планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесенных затрат», — отметила Свириденко.

Представительница Лурье не исключает возможности досудебного урегулирования, но пессимистично оценивает шансы на соглашение из-за «непредсказуемого» поведения певицы. Сумма будущих требований пока уточняется.

Адвокат Сергей Жорин считает, что Лурье имеет возможность отсудить у певицы миллионы рублей по новому судебному разбирательству. В беседе с NEWS.ru он заявил, что потерпевшая вправе требовать компенсацию как за моральный ущерб, так и за затраты на первое дело.

«Я считаю, что и Полина Лурье, и ее адвокат поступают абсолютно правильно, поскольку очевидно, что в результате этих длительных судебных противостояний потерпевшая сторона понесла определенные расходы. Сколько девушка может взыскать с Долиной, подсчитать невозможно, поскольку я не погружен в детали дела. Но, по моему предположению, если средства, на которые приобреталась квартира, были заемными, и в связи с задержкой исполнения обязательств по договору были выплачены большие проценты или какие-то санкции, то сумма, которую могут предъявить Долиной, может исчисляться многими нулями, больше шести нулей», — пояснил Жорин.

Адвокат покупательницы квартиры Полины Лурье Светлана Свириденко с ключами от квартиры, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Он уточнил, что расходы в первую очередь связаны с услугами юриста и, возможно, других специалистов. Кроме того, Лурье могла на время разбирательств с певицей потратиться на аренду жилья.

«Безусловно, закон позволяет все убытки взыскивать с проигравшей стороны. И, конечно, моральная компенсация. К сожалению, российская судебная практика не сильно высоко оценивает размер морального вреда. Как правило, это десятки тысяч рублей, иногда в редких случаях сотни», — добавил Жорин.

Пользователи Сети приветствовали решение Лурье подать новый иск к Долиной.

«Народ требует крови! Пусть узнает значение слова „справедливость“», «Закончились времена безнаказанности селебрити. СВО очищает эстраду», — высказались одни в комментариях.

Однако некоторые считают нужным прекратить юридическую «травлю» исполнительницы.

«Ошибаются все, часто свои ошибки сложно признать. Тем более мы не знаем всех тонкостей с квартирой. Это уже похоже не юридическую травлю и правовой экстремизм над джазовой дивой», «Как внезапно заслуженная певица стала врагом народа. Не кажется подозрительным, что вы десятилетиями носили Долину на руках, и все так резко кончилось? Вам говорят, кого любить, а кого ненавидеть, а вы верите», — указывают другие пользователи.

С какими еще финансовыми проблемами столкнулась Долина

Ранее саратовский бизнесмен Глеб Рыськов направил в прокуратуру обращение с требованием устранить нарушения со стороны Долиной, предположительно, допущенные ею в Подмосковье. По его мнению, артистка незаконно вырыла искусственный пруд в защитной прибрежной полосе. По его словам, общая площадь водоема может составлять 230 квадратных метров.

Как писал NEWS.ru, певице могут предстоять дорогостоящие работы по ликвидации искусственного пруда. По версии источника, общие финансовые потери для Долиной могут превысить 160 млн рублей.

Сначала, как отметил инсайдер, придется согласовать все с местной администрацией, провести экспертизу и по ее результатам сделать полную рекультивацию пруда. Процесс обычно включает в себя удаление всей фауны, проживающей в воде, откачку воды илососом, избавление от всех донных отложений и гидроизоляцию под прудом. Затем на месте пруда появится котлован, который нужно будет засыпать щебнем, глиной и землей.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В декабре 2025 года также стало известно, что премиум-автомобиль Долиной Toyota Alphard попал в ДТП в Москве. Сообщалось, что машина столкнулась с Volkswagen в Строгино. В результате аварии у Toyota оказались повреждены водительская дверь, стекла, фары и зеркала. По некоторым данным, ремонт элитного минивэна 2024 года выпуска мог стоить около одного миллиона рублей.

